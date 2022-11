Laser Rimini: al Centro Medico Athena tecnologie innovative e specialisti affermati

Il Laser è utilizzato con successo per la rimozione di numerosi tipi di inestetismi, tra cui le rughe sottili, le macchie cutanee (senili e solari) e le cicatrici da acne; oltre ad essere l’alleato numero uno per l’epilazione.

L’arrivo dell’Autunno è certamente il momento ideale per poter cominciare i Trattamenti Laser . Al Centro Medico Athena troverai il Trattamento Laser su misura per le tue esigenze, potendo contare sulle migliori e più moderne tecnologie attualmente presenti sul mercato.

Il poliambulatorio offre servizi in numerose branche della scienza medica: dalla ginecologia, ostetricia e fertilità, passando per andrologia, cardiologia (pediatrica e per adulti) chirurgia vascolare, dermatologia, oculistica, osteopatia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, senologia, urologia, medicina estetica avanzata e molto altro.