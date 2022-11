Oroscopo del Giorno 31 Ottobre 2022 Lunedì

PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 31 Ottobre 2022 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La luna scivola nel Capricorno questa mattina Ariete, ispirandoti a prenderti cura delle tue responsabilità personali all’inizio della settimana. Queste vibrazioni sono perfette per lavorare su progetti in casa o per progetti di passione, visto che la tua mente sarà desiderosa di costruire. Sentirai un cambiamento questo pomeriggio quando Mercurio si trasferirà in Scorpione, evolvendo la tua prospettiva e i tuoi pensieri nelle prossime settimane. Scoprirai anche che le interazioni a livello di superficie non sono più divertenti, poiché il cosmo ti incoraggia a scavare più a fondo nelle tue relazioni.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le stelle ti chiederanno di tracciare un piano realistico per il futuro Leone, mentre la luna entra nel Capricorno e nella tua sesta casa solare. Questa posizione di luminare valorizza il duro lavoro e l’organizzazione sopra ogni altra cosa, il che significa che le ricompense ci saranno sicuramente se darai la priorità a queste qualità. La tua mente bramerà la stabilità e scoprirai che il miglior modo di pensare è quando sei a tuo agio nel tuo spazio. Pianifica di riordinare la tua casa questa sera, quando la Luna si connette con il sole e Venere.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai radicato e padrone delle tue emozioni quando ti sveglierai questa mattina Sagittario, mentre la luna entra nel Capricorno e nella tua seconda casa solare. Questa posizione luminosa ti incoraggerà a vivere il mondo attraverso i tuoi sensi, rendendolo il momento perfetto per indulgere nei tuoi cibi, odori, panorami e suoni preferiti. Noterai un cambiamento quando Mercurio si trasferirà in Scorpione e nella tua dodicesima casa solare questo pomeriggio, mettendoti in uno spazio mentale più privato e introspettivo. Non sentirti in colpa se avrai bisogno di stare un pò di tempo da solo nelle prossime settimane, poiché le stelle ti chiedono di riordinare la tua mente!

Oroscopo del Giorno 31 Ottobre 2022 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sentirai elevato e più connesso a ciò che ti circonda questa mattina Toro, mentre la luna scivola nel Capricorno e nel settore del tuo tema natale che governa la spiritualità. Queste vibrazioni sono perfette per attingere alla tua gratitudine, ma non trattenerti se sentirai il ​​bisogno di chiedere supporto. L’amore indugierà nella tua mente mentre Mercurio si trasferisce in Scorpione questo pomeriggio, reindirizzando la tua attenzione verso le questioni del cuore. Le buone vibrazioni continueranno a fluire quando il sole e la luna si uniranno, portando un’energia romantica e civettuola sul tavolo.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi ti sentirai seria riguardo alle tue ambizioni creative e ai tuoi progetti di passione Vergine. Queste vibrazioni sono perfette per mettere in azione le tue idee brillanti, poiché le stelle si allineano per supportare le tue visioni uniche. La tua prospettiva cambierà quando Mercurio entrerà in Scorpione questo pomeriggio, aiutandoti a vedere oltre la superficie di ciò che gli altri proiettano. Non sorprenderti se il tuo intuito aumenterà nelle prossime settimane, ma ricorda di proteggere la tua energia quando ti senti intuitivo. Prenditi un momento per scrivere un diario stasera.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le stelle cospireranno in tuo favore oggi mentre la luna scivola nel tuo segno questa mattina presto. Questo posizionamento luminoso è anche pronto per aumentare la tua popolarità, rendendolo un buon momento per conquistare la vetta. La tua corrispondenza riprenderà questo pomeriggio quando Mercurio si trasferirà in Scorpione, attivando il settore della tua carta che governa la comunità. Aspettati che la tua cerchia di amicizia si espanda nelle prossime settimane, ma sii selettivo. L’atmosfera sarà quella giusta per un pò di romanticismo stasera. Oroscopo del Giorno 31 Ottobre 2022 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sarai di umore pragmatico mentre la luna salpa verso il Capricorno questa mattina Gemelli, illuminando la tua ottava casa solare. Usa questa energia per delineare chiaramente la tua agenda. Lo scambio sarà un tema importante per te in questo momento e troverai conforto solo nei tuoi compagni più fedeli. Mercurio, il tuo sovrano planetario, entra in Scorpione questo pomeriggio, chiedendoti di dare la priorità alla tua salute nelle prossime settimane. Prendi in considerazione di concederti un bagno di sale purificante questa sera quando la Luna si collega con il sole e Venere.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi bramerai l’ordine nella tua casa, cara Bilancia, quando la luna entrerà nel Capricorno e nel settore della tua conversazione che governa gli affari domestici. Usa questa energia come motivazione per riordinare il tuo spazio, pulire il frigorifero e lavare un carico di biancheria, poiché nutrire il tuo spazio avrà un effetto calmante sulla tua anima. Un’energia radicata ti troverà quando Mercurio entrerà in Scorpione questo pomeriggio, e scoprirai che fare è più facile che guardare quando si tratta di apprendere una nuova abilità.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti alzare muri emotivi senza nemmeno rendertene conto oggi Acquario, mentre la luna entra nello stoico Capricorno e nel settore della tua carta che governa il subconscio. Questa posizione di luminare ti terrà immerso nei tuoi pensieri, facendo sì che i tuoi amici e la tua famiglia si chiedano perché sei diventato silenzioso. Fortunatamente, avrai la possibilità di esprimere la tua indole senza ferire i sentimenti di nessuno questo pomeriggio quando Mercurio entrerà in Scorpione, quindi non aver paura di chiedere spazio se ne hai bisogno.

Oroscopo del Giorno 31 Ottobre 2022 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sarebbe facile essere travolti dal romanticismo oggi Cancro, mentre la luna entra nel Capricorno e nel settore della tua carta che governa l’amore. Questa posizione luminosa darà una sfumatura rosea alla tua prospettiva, rendendolo il momento perfetto per abbracciare la compagnia senza ignorare le bandiere rosse. La tua intuizione si acuirà quando Mercurio entrerà in Scorpione questo pomeriggio e le tue idee creative potrebbero aiutarti a trovare una guida. Pianifica di dedicare la tua notte all’amore in tutte le sue forme.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua mente si sentirà ferma e acuta mentre la luna si sposta nel Capricorno questa mattina Scorpione, attivando il settore della tua carta che governa l’ingegno, l’apprendimento e la comunicazione. Usa questa energia per fare progressi nei tuoi studi personali mentre l’universo ti benedice con pazienza e astuzia. Sentirai un cambiamento questo pomeriggio quando Mercurio si muoverà nel tuo segno, innescando ulteriormente la tua curiosità. Questa posizione planetaria ti darà anche il permesso di parlare in modo più diretto e chiaro, specialmente quando si tratta di perseguire i tuoi desideri.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Profilo dei transiti giornalieri in cui alcuni corpi celesti mostrano un disegno di fortuna per voi e vi spingono ad agire nei diversi campi della vostra vita con quell’adattabilità allo scorrere degli eventi per cui andate famosi, anzi siete veri maestri. Giove rientrato nel vostro segno vi favorisce, alleggerendo le difficoltà piccole e grandi del vostro quotidiano, specie se appartenete alla terza decade. Nettuno vi infonde sicurezza interiore/emotiva, base di partenza fondamentale per risolvere ogni problema. Una configurazione astrale agevole e benefica, se siete nati in tutte e tre le decadi, vi invita a non esagerare sia nei piaceri della gastronomia né in quelli di pratiche sportive troppo stancanti.

Un bellissimo Sole transitante nel segno intellettuale dello Scorpione vi permette di creare una sintonia quasi magica col vostro partner, specie se siete nati in febbraio. Interessi comuni come la cultura, l’arte, la musica e la politica, vivacizzano l’intesa mentale. I single vivono avventure erotiche esaltanti, specie se sono nati dal 5 al 10 marzo e dunque hanno un bell’Urano favorevole dal sensuale Toro.