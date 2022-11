Oroscopo del Giorno 2 Novembre 2022 Mercoledì

BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 2 Novembre 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il grande benefico Giove sta girando attraverso un dolce sogno, Ariete . Mentre canta una ninna nanna nei mari profondi dei Pesci, sta apportando effetti molto specifici alla tua vita e può mostrare le sue benedizioni in modo molto potente. Questo si chiama collocamento a domicilio. Giove è un pianeta di espansione e spiritualità. Durante il suo retrogrado, potrebbe aiutarti a voltarti e riflettere sul passato e su come il karma agisce nelle tue relazioni.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il mistico Giove sta sparando trombe d’acqua dagli oceani, Leone . Questo perché è retrogrado in questo segno zodiacale e continuerà ad esserlo ancora per qualche tempo. Il modo migliore per usare questa energia a tuo vantaggio è considerare le relazioni del tuo passato e il modo in cui ti rispecchiavano e ti costringevano anche ad evolvere. Non sei solo un’anima che viaggia nel tempo: sei connesso a tanti altri spiriti affini lungo la strada. Se non li avessi incontrati, non avresti imparato – e continuerai a imparare – così tante importanti lezioni di vita sull’intimità, i tuoi bisogni, il romanticismo e la compagnia.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sblocca il tuo intuito, Sagittario . Ti viene offerta un’opportunità per liberare la paura, il dolore o la frustrazione riguardo a problemi emotivi. Questo perché Giove sta danzando dolcemente in una fase retrograda nel segno d’acqua dei Pesci. Entrambi condividete una connessione unica con Giove poiché veglia su entrambi i vostri segni zodiacali in modo molto significativo. Con lui che dorme profondamente però, ti viene offerta la possibilità di rivedere, riflettere e rivalutare ciò che hai imparato sulla tua vita personale. Attingi a questa saggezza. L’universo ti sta guidando verso nuove e vaste prospettive.

Oroscopo del Giorno 2 Novembre 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il maestoso Giove gira all’indietro nel cielo come una ninfea che si muove sulle morbide onde increspate sul vetro di un bellissimo lago, Toro . Questo perché è retrograda in un segno d’acqua, una splendida combinazione di elementi con il tuo segno di terra. Con Giove retrogrado in Pesci, c’è un potere amplificato che ti incoraggerà a riflettere sulla tua vita personale e romantica e su come ti sta arricchendo. Potresti essere particolarmente riflessivo e nostalgico durante questo periodo. Scegli di guarire tutto ciò che dentro di te ha bisogno di calma, pace e serenità.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Scivola tra le onde sognanti, Vergine . Sentiti come se stessi girando come una farfalla seduta su una ninfea che torna negli stagni che frequentavi molto tempo fa. Questo perché Giove dorme profondamente nel regno dei Pesci. Questo amplifica la natura spirituale dell’universo in un modo affascinante, un modo che può consentire più facilmente alle connessioni karmiche e alle anime gemelle del passato di riconnettersi con noi. Tuttavia, è sempre meglio cogliere l’attimo e usare l’energia consapevolmente piuttosto che aspettare che arrivi un altro. Se tieni ancora a qualcuno così profondamente e puramente, prendi l’iniziativa.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’universo ha aperto una porta cosmica davanti a te per abbracciare orizzonti morbidi e dolci, Capricorno . Tuttavia, questi percorsi potrebbero non essere in realtà un territorio ritrovato, ma emozioni e luoghi del tuo passato. Questo perché Giove si sta impennando in un lento vortice all’indietro attraverso il segno d’acqua dei Pesci. Ti viene offerta una rara opportunità di tornare alle connessioni passate, che si tratti di un ex o di un amico. Le anime gemelle a volte entrano ed escono dalle nostre vite, ma possiamo separarci. Tuttavia, quando si verificano rari allineamenti, come ora, potresti riavviare un rapporto se entrambi siete cresciuti da soli. Oroscopo del Giorno 2 Novembre 2022 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Come segno d’aria sai come seguire il flusso, Gemelli . Tendi a intellettualizzare tutto a causa della tua natura tremendamente curiosa. In questo momento Giove, sta girando tra le conchiglie e i fondali sabbiosi dei Pesci in una fase retrograda. Ciò influenzerà l’intero collettivo umano in modo meraviglioso, aiutando le persone a rivedere, riflettere e rivalutare il loro allineamento cosmico. Riconnettersi con persone del passato, come ex o vecchi amici, sarà più facile ora che le stelle sussurrano a un livello profondamente spirituale. Questa riconnessione potrebbe servire a riaccendere un rapporto o a lasciarlo andare una volta per tutte.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐EXCELLENT: Marte in transito benefico per il vostro segno, inaugura novembre ravvivandovi lo spirito. Il Sole, Venere e Saturno vi guardano benevoli e vi spingono a osare di più nel campo delle relazioni.

C’è qualche piccolo inciampo nella comunicazione con la vostra dolce metà quest’oggi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al 20 di ottobre. È quanto mai opportuno non irrigidirsi e lasciare libertà di espressione e di opinione a chi vi vuole bene. I nati nella prima decade, avranno una giornata più rilassante e si godranno un’armonia che non sperimentavano da tempo insieme al proprio partner. Nuove avventure eccitanti invece per i nati nella seconda decade. Venere spiana i vostri passi dall’amico Scorpione.

Se fate una professione di tipo artistico, creativo, collegata con i mass media, non smettete di essere efficienti neanche in questa giornata che, in teoria, è di vacanza. La vostra qualità migliore è quella di saper lavorare nel gruppo, di saper conciliare tendenze e competenze spesso distanti tra loro, se non opposte. Marte in splendida posizione per il vostro segno, specie se siete nati nella terza decade, vi dona quelle qualità di programmazione fondamentali per andare spediti verso nuove realizzazioni.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’universo ti sta incoraggiando a rivedere importanti lezioni di vita sul tuo passato, Acquario. Durante questo periodo, ti viene offerto un vantaggio dall’universo per rivedere e riflettere sulla tua vita personale o romantica. Se desideri riunirti con l’anima gemella del passato, indipendentemente dal fatto che sia per riaccendere un rapporto o semplicemente per trovare una chiusura, fallo ora. La magia del momento è qualcosa che non tornerà per quasi dodici anni dopo la sua partenza.

Oroscopo del Giorno 2 Novembre 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le tue acque profonde ti portano tanta bellezza, Cancro. Sei incoraggiato a sbloccare un livello completamente nuovo della tua intuizione e connessione con l’universo. Abbraccia la magia del momento, ma considera di riflettere sul tuo passato e di porre alle tue guide qualsiasi domanda tu possa avere su situazioni personali o romantiche irrisolte. Le connessioni dell’anima gemella del passato potrebbero arrivare dalla tua parte. La cosa migliore da fare è aprirsi veramente in modo vulnerabile all’universo e fidarsi del suo flusso. Mentre giri in quelle profondità, considera come puoi riaccendere il passato o imparare da esso.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Mentre il potente Giove continua il suo arretramento nel cosmo, ti sentirai particolarmente nostalgico, Scorpione . Questo perché sta nuotando in un altro segno d’acqua, i Pesci, e ti sta incoraggiando a rivedere i desideri del tuo cuore. Ora sarebbe il momento ideale per trovare cicatrici o traumi intorno alla tua vita personale che ti impediscono di vivere esclusivamente in allineamento con ciò che ti rende felice. Se vuoi discutere del perdono con qualcuno, potresti essere fortunato. Non aspettare che siano loro a guidare le vele, però. Devi essere tu quello che prende il comando.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente ti senti come se l’intero universo ti stesse abbracciando in questo momento, Pesci . Questo perché il potente Giove ti sta baciando mentre nuota attraverso il tuo segno zodiacale. Tuttavia, è profondamente addormentato in una fase retrograda, quindi ciò che fa a livello collettivo è aprire le porte alle anime gemelle per tornare alle nostre vite. Tuttavia, è sempre meglio cogliere l’attimo, guidare il volante e usare consapevolmente l’energia astrologica per creare la vita dei nostri sogni. Se c’è qualcuno con cui vorresti riunirti o trovare una chiusura e guarire, fallo ora mentre la lunghezza d’onda cosmica è allineata.