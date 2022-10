Trattamenti Laser Rimini: da MedEstetyk le soluzioni migliori per le tue esigenze!

Trattamenti Laser Rimini

Da MedEstetyk i migliori Trattamenti Laser su misura per le tue esigenze

Trattamenti Laser Rimini – Anche a voi il sole e il caldo hanno provocato la comparsa di macchie solari e capillari rotti? In costume avete notato peli o tracce di cellulite in zone che prima non vi sembrava ci fossero?

A parte il rimpianto per la fine dell’estate, ci troviamo nella stagione ideale per poter iniziare quei Trattamenti Laser che rimandiamo ormai da tanti mesi. Vista la sua efficacia, l’impiego del Laser si è diffuso a macchia d’olio anche nel campo della medicina estetica, dove è utilizzato con successo per la rimozione di numerosi tipi di inestetismi, tra cui le rughe sottili, le macchie cutanee (senili e solari) e le cicatrici da acne; oltre ad essere l’alleato numero uno per l’epilazione.

Da MedEstetyk troverai i Trattamenti Laser Rimini su misura per le tue esigenze, potendo contare sulle migliori e più moderne tecnologie attualmente presenti sul mercato!

Trattamento con Laser Antirughe CO2: consiste nell’uso di specifici macchinari in grado di emettere un raggio di luce ad alta intensità che viene direzionato e focalizzato in un’area ristretta e ben determinata. La luce così emessa viene assorbita dall’acqua presente nelle cellule della nostra pelle e ne provoca la morte. In questo modo si assiste a quella che può essere definita una vaporizzazione degli strati superficiali della pelle, la quale al termine della guarigione (7-10 giorni) risulterà liscia, levigata e priva di rughe.

Trattamento con Laser frazionato Non Ablativo: permette di trattare la pelle senza lasciare nessuna lesione esterna. Le microlesioni create verranno poi riparate con la sintesi di nuove cellule e di nuovo collagene. Così facendo quindi, si assisterà ad un rinnovamento cellulare grazie al quale la pelle apparirà più liscia, compatta e dall’aspetto ringiovanito.

Fotoringiovanimento con Laser Erbium Glass: concentrando l’energia termica sullo strato superficiale della pelle ed avendo come target l’acqua dei tessuti colpiti, ne determina la vaporizzazione e la conseguente ablazione.

Trattamento dei capillari con Laser ND-YAG: la tecnologia più rapida ed efficace per il trattamento dei capillari. Il laser ND-YAG permette il trattamento dei capillari fino a 3 mm. Grazie ad un alto potere di penetrazione della pelle, che non viene in alcun modo danneggiata, il calore provocato viene concentrato sui capillari e ne provoca la chiusura, fino alla totale scomparsa.

Scegli di affidarti ai professionisti!

MedEstetyk

Via Statale Marecchia, 8G,

47826 Villa Verucchio RN, Italia

+39348-8553694

+390541-1833237

info@medestetyk.com