Oroscopo del Giorno 24 Ottobre 2022 Lunedì

Oroscopo del Giorno 24 Ottobre 2022 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo ciclo del sonno potrebbe andare in tilt se stamattina abbandonerai il tuo programma tipico Ariete, grazie a una dura opposizione tra la luna della Vergine e Nettuno. Tuttavia, essere severo con te stesso ti darà un senso di potenziamento, grazie all’aiuto di Plutone. Sentirai un cambiamento questa sera quando la Luna entrerà in Bilancia, riconnettendoti con un senso di equilibrio.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Capirai tuo il valore mentre Venere si avvicina al sole della Bilancia oggi caro Leone, agendo come un incoraggiatore di fiducia mentre ti ricorda di apprezzare te stesso. Queste calde vibrazioni ti metteranno anche in uno spazio mentale ottimista e romantico, quindi potrai aprire il tuo cuore all’amore e allo scambio emotivo. Nel frattempo, la luna della Vergine ti darà il permesso di coccolarti, quindi non aver paura di concederti qualche gustosa ricompensa.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere difficile valutare quando è il momento di essere estroversi invece che riservati. Vai sul sicuro ed evita la condivisione eccessiva, soprattutto quando si tratta di trasmettere dettagli del tuo passato. Nel frattempo, il sole della Bilancia e Venere si tengono per mano nel cielo, aiutandoti a sentirti amato e sostenuto dai tuoi coetanei.

Oroscopo del Giorno 24 Ottobre 2022 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non giocare con le aspettative degli altri questa mattina caro Toro, mentre la luna della Vergine affronta il nebuloso Nettuno. Questo clima cosmico potrebbe farti perdere il ​​contatto con la tua identità. Considera di dedicare la tua giornata alla solitudine se non hai voglia di socializzare, soprattutto se sei chiamato a svolgere un pò di lavoro spirituale. Pianifica di mangiare sano questa sera quando la luna entrerà in Bilancia, chiedendoti di dare la priorità al benessere.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Un’energia irrequieta potrebbe renderti difficile il riposo cara Vergine, mentre la luna si confronta con Nettuno. Non sentirti in colpa per aver cancellato i piani o per aver dormito fino a tardi, soprattutto se hai bisogno di più tempo per ricaricarti. Nel frattempo, la Luna si connette con Marte e Plutone, incoraggiandoti a sfogarti un pò per scrollarti di dosso la settimana lavorativa. Sentirai un cambiamento stasera quando la luna entrerà in Bilancia, incoraggiandoti a terra.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo istinto professionale può aiutarti a fare progressi nella tua carriera oggi Capricorno, mentre il sole e Venere si allineano nella tua decima casa solare. Apri il tuo cuore all'idea di successo e le opportunità seguiranno presto quando la luna della Vergine illuminerà il settore spirituale del tuo tema natale. Queste vibrazioni si basano sull'appoggiarsi alla legge di attrazione, quindi non aver paura di usare la preghiera, la magia delle candele o i mantra positivi per andare avanti.

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Appoggiati da uno scattante Marte nel vostro segno, potete contare su un’invidiabile prontezza di riflessi mentali, che vi consentirà di risolvere delicate questioni professionali e private in maniera eccellente. Nettuno, in posizione contrastante dal segno nemico – amatissimo dei Pesci, può rendervi sì, esitanti in certe scelte, ma sarà poi il vostro intuito a farvi decidere per le mosse giuste. Con Urano e Marte in ottimo aspetto, il vostro fascino salirà alle stelle. E anche le attività sportive individuali e di squadra sono favorite e se siete nati nella seconda decade. Marte favorisce un ottimo tono muscolare, ideale per una disinvolta agilità nei movimenti, sempre se siete nati nella terza decade.

Siete in un vero stato di grazia astrologica: la capacità di sedurre e ammaliare sarà incoraggiata al massimo, specie se siete nati in giugno. Molti di voi, in cerca dell’anima gemella, potranno finalmente incontrarla. Moderate solo la tendenza a essere esitanti. Exploit a tutto campo per chi ha iniziato di recente una nuova relazione in estate: che prosegue con successo.

Nettuno parla di alcuni nodi da sciogliere, alcune questioni da mettere a posto nel contesto professionale. Occorrerà tutta la vostra pazienza combinata a un’abile diplomazia per riuscirvi.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’energia amorevole e solidale riempirà l’aria questa mattina, cara Bilancia, quando il sole e Venere si tengono per mano nel tuo segno. Queste sono vibrazioni anche pronte a benedirti con un pò di brillantezza e fascino in più, quindi non sentirti in colpa se userai il carisma per promuovere la tua giornata. Nel frattempo, la luna della Vergine crea dolci connessioni con il Fato, aiutandoti ad accettare il passato mentre ti evolvi verso il futuro.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Più bene spargerai, più riceverai in cambio, quindi assicurati di guidare la giornata con un cuore aperto e compassionevole. Le buone vibrazioni continueranno a fluire aiutandoti a stabilire confini sani e curativi con te stesso e con gli altri. Concediti il ​​permesso di liberare completamente qualsiasi dolore dal passato stasera, quando la Luna si allineerà con il rivoluzionario Urano.

Oroscopo del Giorno 24 Ottobre 2022 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un amico o un collega potrebbe presentarti un’opportunità oggi caro Cancro, poiché la luna della Vergine si collega ai Nodi del Fato. Queste vibrazioni possono anche essere utili quando si tratta di trovare un nuovo lavoro o espandere la tua rete online, quindi non sentirti in colpa se trascorrerai un pò di tempo in più nei regni digitali. Notizie scioccanti potrebbero arrivarti verso sera quando Luna si connetterà con Urano, quindi assicurati di tenere il telefono nelle vicinanze.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’universo ti darà il pieno permesso di nasconderti per trovare conforto in questo momento Scorpione, mentre Venere si avvicina al sole della Bilancia. Questo scambio celestiale può portarti una guarigione importante, anche se sfruttare al massimo queste vibrazioni richiederà che tu faccia un’introspezione dentro di te. Fortunatamente, le buone vibrazioni fluiranno aiutandoti ad anticipare la tua lista di cose da fare in modo da poter abbracciare il lusso del tuo tempo e della cura di te stesso.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Sarà importante che tu scelga saggiamente la tua compagnia oggi, caro Pesce, poiché la luna si connette con Marte e Plutone. Questo clima cosmico potrebbe significare un disastro se investi in relazioni che ti appesantiscono. Non aver paura di attingere alla tua forza interiore e di stabilire dei limiti in caso di necessità, anche se sei chiamato a farlo con amici o familiari di lunga data.