Tendenze Make up Estate 2022: freschezza e luminosità

Tendenze Make up Estate 2022

Le collezioni trucco irresistibili

Freschezza e luminosità sono le caratteristiche delle Tendenze Make up Estate 2022

Lasciandoci alle spalle il grigiore dell’inverno abbracciamo la luce e uno stile sofisticato, per un viso che splende, anche grazie al trucco e alle nuove Tendenze Make Up Estate 2022!

La bellezza “in fiore” è il tema della limited edition del marchio iKiko Bloosoming Beauty per la bella stagione. Caratterizzata da pack pastello e colorazioni romantiche, è un vero e proprio inno all’Estate!

Dai rossetti cremosi a quelli extra opachi, passando per palette di ombretti, smalti e prodotti per sopracciglia, la linea è ampia e accontenta tutti i gusti e tutte le romantiche esigenze.

Il prodotto da non perdere: Blossoming Beauty Romantic Shades of Face & Eyes Palette, un quad dalle tonalità morbide da usare liberamente su viso e occhi.

Peter Philips, Direttore Creativo e dell’Immagine del Make-Up Dior propone invece una collezione ispirata al potere dei minerali. Al centro della linea scintillanti sfumature pastello e colori opalini che donano al viso un aspetto fresco e glowy.

Questa limited edition propone palette di ombretti trio, volumizzanti labbra, blush in crema e uno speciale top coat per unghie dall’effetto cangiante. Il prodotto imperdibile? Gli ombretti 3 Couleurs Tri(o)blique, per uno sguardo prezioso.

La luce estiva sul viso, un raggio luminoso che splende: ecco la nuova collezione trucco Chanel per l’Estate 2022. Ispirata alla villa di Gabrielle Chanel sulle alture di Roquebrune, La Pausa, propone un beauty look caldo e radioso, che fa sognare.

Dagli ombretti ispirati alle luci del mediterraneo, ai balsami labbra colorati fondenti, Rouge Coco Baume, tutto è lieve e luminoso. Il nostro prodotto del cuore? Chanel Blush Lumière, un fard dalla consistenza crema-polvere che ravviva immediatamente l’incarnato.

Luce e glitter anche per il marchio francese Givenchy che propone una linea decisamente sparkling, proprio come il suo nome suggerisce.

La collezione include tutto il necessario per un trucco completo, come la palette di ombretti multifinish e la leggendaria cipria in polvere libera Prisme Libre in una inedita scala di rosa.