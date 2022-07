Oroscopo del Giorno 16 Luglio 2022 Sabato

CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 16 Luglio 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT:Sicuramente sei di uno strano umore oggi, Ariete. È vero, le cose sono andate bene negli ultimi giorni, ma fai attenzione a non illuderti! Dovresti stare attento al modo in cui tratti il ​​tuo partner ora. Probabilmente rimarrai ferito dall’atteggiamento della tua dolce metà, ma sei tu quello che si è allontanato dalla realtà.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La giornata dovrebbe essere eccellente. Hai cercato il significato dietro gli eventi recenti. Senza dubbio ci sono stati molti cambiamenti sia al lavoro che a casa. Stai esplodendo con nuove ambizioni. Oggi Leone, è probabile che tu metta in pratica tutte queste esperienze, le susciti e sia grato per la vita elettrizzante che conduci in questo momento! Potresti non ottenere una risposta, ma a volte sentirsi grati è una risposta sufficiente!

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:I paesi all’estero rappresentano per te reali opportunità, Sagittario? Questa è una domanda a cui presto dovrai rispondere. L’erba può essere più verde dall’altra parte del mondo, ma hai considerato anche la possibilità che non lo sia? Potrebbe essere che il sogno di lavorare all’estero sia una comoda spiegazione dell’insoddisfazione che provi sul lavoro? È importante risolvere questo enigma, perché presto prenderai alcune decisioni chiave che dipendono da questa risposta.

Oroscopo del Giorno 16 Luglio 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sarà come se fossi in un mondo nuovo e pieno di speranza oggi, Toro. Le persone che incontrerai saranno cordiali e premurose e il futuro ti sembrerà un posto luminoso e attraente in cui vivere. In altre parole, ti senti come se stessi vivendo in un sogno favoloso. Ma ahimè, la realtà è destinata a svegliarti presto. Goditi la dolce realtà della giornata che ti aspetta finché dura.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente sarai perfettamente in sintonia con la giornata oggi, Vergine. Certo, ci sono giorni in cui si è tentati di scappare dalla realtà e dalle sue difficoltà. In momenti come questo, sei così compassionevole che trovi facile ascoltare gli altri e la vita ti sembra davvero gratificante. Le persone trovano la tua compagnia rilassante e piacevole e probabilmente ti ringrazieranno per questo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Questa bella giornata di mezza estate il team Marte – Urano ti aiuta ad alleviare alcune piccole difficoltà che incontri nel quotidiano e nella sfera dei rapporti interpersonali. Lavoro e occupazioni varie ti hanno tenuto recentemente lontani dalle tue passioni? Un Marte sorridente in serata ti provoca oggi a smettere questo periodo di chiusura, specie se appartieni alla prima decade capricornina. Una Luna in favorevole aspetto inoltre, ti presenta occasioni di incontri fortunati in ambienti familiari, in situazioni molto rassicuranti e con persone che favoriscono intrecci e conoscenze. Sappi solo lasciarti andare, con un pizzico anche di divertimento e di autoironia, al gioco della seduzione e del desiderio. In ufficio a innervosirti non è la mole di lavoro, ma la difficoltà a rimanere nei tempi giusti. Scopri però che non è male la complicità che ti dimostrano i tuoi colleghi: è un grande contributo di umanità e comprensione per sollevarti il morale.

Oroscopo del Giorno 16 Luglio 2022 Sabato: segni di Terra

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Poiché recentemente la tua tendenza è stata quella di rimuginare su tutto Gemelli, un giorno come questo non può essere altro che benefico. È stato difficile per te trovare soddisfazione materiale negli ultimi tempi, ma oggi avrai una visione del mondo dell’intangibile e dell’irreale. Potresti trovare particolarmente gratificante partecipare a un’attività artistica o religiosa.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non cercare nemmeno di capire cosa sta succedendo oggi Bilancia, perché non sarai in grado di capirlo. Le correnti collettive di preoccupazione si stanno imponendo sulla tua vita e non sei in grado di fermarle. Un pò di ricerca interiore può aiutare. È vero, al momento ti senti come se fossi solo un granello di sabbia in un vasto universo, ma è davvero così brutto?

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se ti venisse offerta l’opportunità di fare un viaggio intorno al mondo, dove vedresti palazzi meravigliosi e sperimenteresti una storia d’amore senza tempo, lo faresti? La libertà ti tenterebbe, senza dubbio, ma ti renderebbe felice Acquario? Hai considerato la possibilità di creare un ambiente qui a casa che ti dia lo stesso senso di libertà?

Oroscopo del Giorno 16 Luglio 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ci sono giorni in cui ti senti benissimo senza poter attribuire la sensazione a nessun evento reale. Naturalmente, la tua mente razionale cercherà una ragione per la felicità. Se conti il ​​numero di volte in cui fai le cose contro la tua volontà o il tuo giudizio, diventa ovvio che la logica e la ragione non si applicano sempre a questo mondo. Non cercare nemmeno di capire Cancro, divertiti e basta!

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Questo tipo di giornata non si verifica spesso, Scorpione. Sembra che tu non sappia più cosa vuoi. Lavoro o tempo libero? Decorare la tua casa o vivere in una baracca sulla spiaggia? È difficile comunicare perché ritieni che sia inutile cercare di spiegare il tuo punto di vista, soprattutto quando non sai nemmeno tu di cosa si tratta. La cosa migliore da fare potrebbe essere staccare la spina dalle tue solite attività e andare a fare una passeggiata. Questa confusione passerà.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potrebbe essere un pò difficile Pesci, perché probabilmente non sarai produttivo come al solito. Non avrai molto da dire e ti sentirai assonnato e un pò scontroso. In altre parole, è il giorno perfetto per stare a letto! Fai un pisolino – o più sonnellini – e segui la tua voglia di fare il meno possibile. Ci sarà tutto il tempo per recuperare il lavoro.