Mv Augusta F3 RR

La nuova supersport con ali aerodinamiche

Mv Augusta F3 RR è la nuova sportiva di Schiranna realizzata sulla base tecnica della sorella F3 Rosso

Mv Augusta mette mano alla sportiva di casa dotandola di alette aerodinamiche e rivedendo il motore per aumentarne le prestazioni. La nuova Mv Augusta F3 RR è stata sviluppata sfruttando il know-how accumulato dalla Casa nel Mondiale Moto2 e in vista di un miglioramento generale delle performance.

I principali interventi dei tecnici di Schiranna si sono concentrati su aerodinamica, elettronica e affinamento della meccanica già presente sul modello precedente.

Dal punto di vista della potenza, Mv Augusta conferma i 147 CV, ma rivede il propulsore, ora Euro 5, per affinarlo. L’impianto di scarico è stato completamente ridisegnato, dal collettore al silenziatore, per riempire le curve di erogazione. Importanti le novità in ambito frizione, con la campana irrobustita, che guadagna in gestibilità e silenziosità.

Le appendici sulle fiancate della carena sono realizzate in fibra di carbonio e sono in grado di generare un carico di 8kg sull’avantreno alla velocità di 240km/h. Le ali sono solo uno dei componenti di un pacchetto aerodinamico di cui fanno parte anche un parabrezza più alto, le nuove fiancate della carenatura in carbonio e il nuovo parafango che, tra le altre cose, migliora il flusso d’aria verso il radiatore.

Mv Augusta offre al cliente la possibilità di acquistare un kit che comprende diversi componenti realizzati dal pieno (tappo serbatoio, leve freno e frizione) e un coprisella che rende la F3 RR monoposto. Il pezzo forte del kit è lo scarico Akrapovic in titanio, omologato per la circolazione stradale, fornito con una centralina dedicata, che innalza la potenza fino a 155 CV e fa calare il peso da 173 a 165 kg a secco.

Mv Augusta F3 RR è disponibile in bianco lucido o rosso, rosso opaco e grigio scuro metallizzato,

in vendita a 22.150 euro.