Oroscopo del Giorno 9 Luglio 2022 Sabato

Oroscopo del Giorno 9 Luglio 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai un’influenza incredibilmente forte sugli altri solo in virtù della tua natura amante del divertimento, pacifica e armoniosa, Ariete. Il tuo fascino naturale ti porterà ovunque tu voglia andare oggi, quindi sentiti libero di usarlo a tuo piacimento. Accentua il positivo e assicurati di camminare sul lato soleggiato della strada. Fischia mentre cammini lungo il marciapiede ed esci alla luce.

LEONE ⭐⭐⭐EXCELLENT:Potresti scoprire che gli altri stanno adottando l’atteggiamento: “io prima di tutto” che non si adatta perfettamente a te, Leone. Potrebbe essere necessario bussare alla loro porta, svegliarli e dire: “Ehi, e tutti gli altri?” Cerca di non lamentarti però. Un atteggiamento disperato non ti porterà da nessuna parte. Sii amichevole e gioviale nel tuo approccio e il mondo sarà ai tuoi piedi.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La stasi è finita ed è tempo di aumentare il ritmo, Sagittario. Esci di casa in pompa magna e sii orgoglioso di ciò che hai da offrire al mondo. Sii coraggioso nei rapporti con gli altri e prenditi il ​​tempo per esprimerti pienamente in modo creativo. Più grande è il sorriso che indossi, più lontano andrai in quasi tutte le situazioni che incontri.

Oroscopo del Giorno 9 Luglio 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐EXCELLENT:Metti da parte la tua aggressione e ridi un pò oggi, Toro. Trasferisci la tua intensità da un’energia dura e caustica a una più spensierata e amante del divertimento. Scoprirai che questo tipo di atteggiamento ti porterà lontano. Potrebbero emergere piccole cose che interrompono la tua routine quotidiana, ma scoprirai che un caldo sorriso è tutto ciò di cui hai bisogno per disinnescare la bomba.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di avere una prospettiva positiva e ottimista oggi, Vergine. Adotta un atteggiamento di gratitudine e guarda la bellezza in tutto ciò che ti circonda. Questo è un giorno per apprezzare ciò che hai, specialmente le persone che ti amano. Fai i complimenti agli altri e fagli sapere quanto significano per te. Queste parole e azioni avranno un effetto che ti porterà una grande fortuna.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le persone apprezzeranno l’attenzione in più da parte tua oggi Capricorno, quindi sentiti libero di distribuirla come una caramella a tutti coloro con cui entri in contatto. Un gesto gentile e una parola calorosa non saranno dimenticate. Lascia trasparire il tuo spirito generoso e gentile. Apri il tuo cuore e diffondi l’amore nel mondo. È il giorno perfetto per amare e ridere.

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Godi dei favori di Venere nel tuo segno, specie se sei nato nella seconda e terza decade. Il pianeta ti riporta una feconda e illuminante intuizione che troverai utile per ogni settore della tua vita. In special modo in famiglia avrai l’occasione di risolvere una questione un pò spinosa, forse inerente a figlie e figli, fratelli e sorelle, col garbo e la capacità di conciliazione diplomatica che costituisce, da sempre, il tuo più prezioso talento.

Inauguri la nuova giornata con Mercurio Cancro favorevole, che accende di entusiasmo ogni cosa tu faccia, specie se festeggi il tuo compleanno dal 2 al 9 di giugno. Ti andrà di farti coinvolgere nella frizzante atmosfera del flirt, sia che ti trovi ancora nello svolgimento delle tue incombenze quotidiane, oppure se sei già in vacanza.

Venere contribuisce a far fioccare diversi riconoscimenti per la tua bravura, sia che hai abbracciato la libera professione o che sei in ufficio a esercitare un lavoro dipendente da altri. Mercurio, tuo nume tutelare, e Saturno, entrambi propizi e benefici, ti fanno conseguire risultati di primordine, specie se festeggi il tuo compleanno in giugno. E il tuo lavoro ti piace sempre di più!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:È ora che tu esca dal letargo, Bilancia. Oggi è una giornata per giocare e divertirsi. Scoprirai che l’atmosfera della giornata è spensierata e gioviale, quindi sii il primo a fare una battuta! Fai quello che puoi per far ridere gli altri. Lascia che il fuoco dentro di te bruci al massimo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le cose dovrebbero andare molto bene per te oggi Acquario, quindi non esitare. cogli l’occasione per brillare il più possibile. Accendi la batteria e proiettati nel mondo. Scoprirai che il tuo sorriso è contagioso, quindi sentiti libero di usarlo spesso. C’è un grande potere dietro la tua autostima, che ti consente di affrontare quasi ogni lavoro con energia.

Oroscopo del Giorno 9 Luglio 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prenditi una pausa dal tuo lavoro oggi e rilassati un pò Cancro. Lascia che la tua natura romantica si diverta un pò e non sentirti in colpa per non essere così serio come pensi di dover essere. Il vincitore della giornata è colui che riesce a sorridere di più, quindi partecipa a questo concorso con l’intento di uscirne vincitore. Le ricompense dureranno a lungo. Coloro che incontrerai non potranno fare a meno di ricambiare il sorriso.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Gli atteggiamenti ostinati di altre persone potrebbero ostacolare i tuoi progressi, Scorpione. Prendi questo come un suggerimento che devi allentare la presa su un certo punto di vista che stai tenendo troppo stretto. Oggi c’è un grande potere dietro le tue emozioni e queste emozioni vogliono essere ascoltate. Sentiti libero di salire sul podio. Esprimi la tua opinione anche se potresti non essere necessariamente d’accordo con il gruppo.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Esci dalla modalità seria per un giorno e ridi, Pesci. Organizza una serata a casa tua e invita alcuni buoni amici a giocare a carte e sgranocchiare snack fino a mezzanotte. Questo è un giorno per divertirti, quindi lasciati andare e sii libero di esprimerti nel miglior modo che ritieni opportuno. Renditi conto di quanto potere hai nella tua natura gioviale.