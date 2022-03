Fructetum, il miglior Gin italiano

Un progetto ispirato alla natura che parte da botaniche italiane selezionate

Fructetum di Naturae Gin, distilleria nata nel 2021, ha conquistato il titolo di miglior London Dry Gin italiano alle competizioni internazionali del World Gin Awards. Rappresenterà quindi la orma vasta compagine di gin italiani per l’ottenimento del titolo più ambito nel settore.

Fructetum è stato ideato da una start-up in provincia di Varese che realizza prodotti ecosostenibili, fondata da due amici e gin lover: Diego Sgarbossa e Carlo de Filippo.

Non è una cosa da poco affermarsi in un mondo dove la concorrenza sia in Italia sia all’estero è notevolissima. Merito da un lato di una ricetta di botanica classica. Fructetum è un Gin stilisticamente modellato sul London dry gin, con una gradazione alcolica di 43%, ottenuto da botaniche italiane sapientemente amalgamate: ginepro, scorza d’arancia, semi di coriandolo, pepe cubebe, rosa canina, bergamotto e mela. Pochi ingredienti ottimamente armonizzati tra loro.

Poi c’è un altro aspetto al quale tengono sempre più sia i produttori, sia gli esperti del settore sia i consumatori: la sostenibilità e l’impegno delle maison, anche di distillati, nel portare avanti progetti green. Anche in questo Naturae Gin, e non solo nel nome, si distingue da molti altri.

Infatti, grazie alla collaborazione con Treedom, il brand agisce per favorire la biodiversità dell’ambiente e del territorio, devolvendo una parte del ricavato all’acquisto di alberi, fondamentali per la salute dell’ecosistema. Inoltre le bottiglie che contengono Fructetum sono in vetro PCR 100% riciclato e il packaging e gli imballaggi sono plastic free.

Fructetum è un Gin elegante, dal gusto pieno, con un ottimo equilibrio tra le botaniche che lo compongono: risulta perfetto per il Gin Tonic, ma si presta anche molto bene ad essere bevuto liscio con ghiaccio.