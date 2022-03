Oroscopo del Giorno 16 Marzo 2022 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 16 Marzo 2022 Mercoldì: CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 16 Marzo 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se guardi attentamente oggi Ariete, potresti notare aspetti di persone che non avevi mai notato prima. Potrebbe esserci una frenesia che ti cattura nella sua rete e ti porta via. Rivolgiti ad altre persone per avere una guida mentre procedi. Quando chiedi aiuto, lo riceverai. Allo stesso tempo, imparerai molto sulle persone che finiscono per aiutarti.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dovresti sentirti emotivamente forte oggi Leone, anche se potresti scoprire che qualcosa ti passa per la testa e ti chiede di rallentare e fare le cose un passo alla volta. Il dialogo interno potrebbe farti impazzire se non stai attento. La cosa più importante da fare ora è semplicemente seguire il tuo cuore. Fai quello che ami fare e stai con le persone che ami e rispetti di più.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo livello di energia è alto oggi Sagittario, ma non lasciare che questo si trasformi in un atteggiamento da testa tra le nuvole. Tieni i piedi ben piantati a terra, perché potrebbe essere necessario mantenere la testa equilibrata in una situazione lavorativa o personale. Tieni presente che il modo migliore per affrontare questo problema è usare la tua energia positiva per curare la situazione difficile invece di lasciarti abbattere.

Oroscopo del Giorno 16 Marzo 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai attenzione a non diventare troppo testardo oggi, Toro. Questo è uno di quei giorni in cui ti viene chiesto di costruire una struttura in una zona molto ventosa. Se ti ostini a usare i materiali più rigidi, scoprirai che la struttura che costruisci finirà per spezzarsi in due. Se invece costruisci il tuo edificio con materiali flessibili, si piegherà al vento e durerà molto più a lungo.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai lo sforzo di raggiungere uno specchio d’acqua oggi, Vergine. Che si tratti del mare, di un fiume o di un lago, il senso di espansione e di conforto che ci troverai sarà estremamente curativo. Sappi che sei il più grande guaritore di te stesso e che hai un incredibile potere di condividere questo dono anche con gli altri. Aumenta questa energia curativa con un ritorno alla natura.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Profilo dei transiti odierni che ti mette di fronte alcune sfide, ma che per il tuo temperamento si riveleranno esaltanti. Si può trattare di prove che riguardino la famiglia, il rapporto con gli amici fidati, le relazioni intime in genere. Dalla tua c’è oggi ancora un formidabile Sole che ti promette una vitalità insospettabile capace di superare ogni ostacolo, specie se festeggi il tuo compleanno dal giorno 16 al 20 del mese di gennaio.

Prenditi cura della tua relazione oggi. È possibile che la tua dolce metà lamenti assenze e silenzi eccessivamente prolungati da parte tua. È vero che non lo fai apposta, è proprio nella natura del tuo carattere, ma sforzati un pò di venire incontro alla persona amata. Essere insieme a qualcuno significa anche adattarsi alle sue esigenze e necessità.

Oroscopo del Giorno 16 Marzo 2022 Mercoledì: segni di Terra

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:È un bene che tu abbia un atteggiamento flessibile Gemelli, soprattutto oggi. I tuoi poteri di adattamento potrebbero essere messi alla prova quando ti ritroverai circondato da emozioni volubili e atteggiamenti ostinati. Non essere troppo ossessionato dall’ottenere risposte dirette dalle persone oggi, perché tendono a essere confuse quanto te su determinati problemi. Gioca bene le tue carte e cavalca facilmente le onde fino a riva.

BILANCIA ⭐ EXCELLENT:Oggi potresti trovare difficile connetterti con le tue emozioni, Bilancia. Potrebbe essere difficile trovare un pò di tranquillità quando puoi davvero sederti e ascoltare la tua voce interiore. Ci sono distrazioni tutt’intorno che ti stanno trascinando in molte direzioni diverse. Tieni presente che queste forze non agiscono necessariamente nel tuo interesse.

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT:Nel tentativo di essere la star più brillante e migliore sul palco Acquario, potresti effettivamente scacciare i membri più importanti del tuo pubblico. Assicurati di non indossare maschere diverse con persone diverse solo per placare quelli con cui stai. Gli altri possono vedere attraverso qualsiasi travestimento che provi a indossare. Cercare di ingannare gli altri è semplicemente un segno di mancanza di rispetto.

Oroscopo del Giorno 16 Marzo 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere frustrato dalla mancanza di impegno degli altri oggi, Cancro. Potresti provare a fare progetti con le persone, ma continuano a cambiare idea su ciò che vogliono fare. Forse sono emotivamente insicuri e hanno paura di fare il passo successivo. Non lasciare che le altre persone ti trattengano. Fai progetti, gli altri si adatteranno di conseguenza. Non è necessario spronarli.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti scoprire che il tuo cuore sta andando avanti e indietro come una pallina da tennis oggi, Scorpione. Un minuto potresti essere disegnato in un modo, mentre il minuto successivo nel modo opposto. Invece di cercare di combattere questa sensazione, approfittane. Consciamente o inconsciamente, quello che stai veramente facendo è esplorare. Prova cose nuove finché non sarai sicuro di aver trovato ciò di cui hai bisogno.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Pesci è probabile che forti emozioni ti devino dal tuo attuale percorso a meno che tu non abbia una sorta di piano concreto su cui ripiegare. Delega i tuoi compiti alle persone che hai intorno. Rimarrai stupito dai piccoli blocchi di tempo che hai quando rimani concentrato e mantieni te stesso e tutti gli altri intorno a te in movimento.