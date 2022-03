Audi A8: la limousine diventa hi-tech!

Variante PHEV, 462 e 700 Nm, scatta da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e può percorrere 61 km in modalità elettrica.

Sportiva S8, dispone di 571 CV e 800 Nm, per volare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.

In Italia Audi A8 è disponibile in tre versioni :

Come da copione Audi, le possibilità di personalizzazione sono quasi illimitate. La variante Audi A8 a passo lungo abbina la seduta posteriore lato passeggero in configurazione chaise longue a molteplici regolazioni che spaziano dall’adattamento pneumatico del supporto laterale e lombare sino al poggiapiedi riscaldabile con funzione massaggio integrata, che può disporre di otto programmi usando fino a diciotto cuscini pneumatici.

Capitolo a parte invece per le dimensioni di Audi A8 che restano immutate: nel caso della variante a passo standard , al confermato interasse di 3 metri si accompagnano una lunghezza di 5,19 metri, una larghezza di 1,94 metri e un’altezza di 1,47 metri. La versione L a passo lungo può contare su di un interasse di 3,13 metri e uno sviluppo longitudinale di 5,32 metri. La scocca multimateriale Audi Space Frame elemento da sempre caratteristico della A8, è realizzata al 58% in alluminio.