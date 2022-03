Oroscopo del Giorno 5 Marzo 2022 Sabato

Oroscopo del Giorno 5 Marzo 2022 Sabato: VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 5 Marzo 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Le decisioni non devono essere così difficili come le prendi, Ariete. Potresti sentire come se una forza potente ti stesse trascinando in una direzione chiara, quindi non resistere. Impazzirai solo cercando di elencare tutti i motivi per cui dovresti o non dovresti andare nella direzione in cui sei destinato. Semplifica le cose seguendo il flusso invece di lasciare che la tua mente interferisca con chiacchiere e resistenze costanti.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Metti in pratica la tua saggezza, Leone. Non serve accumulare conoscenza e poi lasciarla riposare, raccogliendo polvere come un vecchio libro su uno scaffale. Metti in moto i tuoi pensieri e guarda come le cose magiche iniziano a manifestarsi davanti ai tuoi occhi. Oggi hai opportunità incredibili che arrivano solo quando ti esprimi nella tua forma più vera. Indossa qualcosa di stravagante per ricordare a te stesso e agli altri che persona oltraggiosa sei.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Comunicazioni inaspettate da persone lontane potrebbero aprire nuove opportunità in materia di carriera, istruzione, viaggi o altre esperienze di ampliamento. Di conseguenza Sagittario, potrebbero svilupparsi nuove amicizie, nuove idee e nuovi eccitanti obiettivi. La tecnologia moderna potrebbe svolgere un ruolo importante in questo sviluppo. Un viaggio in aereo potrebbe essere nell’aria, ma probabilmente in un luogo in cui non sei mai stato prima. Non essere troppo stressato da tutto questo!

Oroscopo del Giorno 5 Marzo 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Guarda le cose da una prospettiva più filosofica Toro, invece di vedere tutto da una prospettiva così intensamente emotiva. Potresti avere una paura costante che tutti siano lì fuori per prenderti in giro. Usa i tuoi amici come cassa di risonanza per i tuoi pensieri. Molto probabilmente, comprenderai meglio la situazione introducendo questa nuova prospettiva.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Si innalza ancor più il livello della tua lucidità mentale diventando finissima intelligenza, si creano, inoltre condizioni positive per nuove conoscenze che avranno poi tutta l’aria di tramutarsi in affettuose amicizie. Ancora un altro giorno e poi anche la Luna diventerà completamente positiva. Il luminare ovviamente non ti ha certo fatto grossi danni, ha solo tolto qualche freccia al tuo arco. Da domani potrai recuperare una più consistente sicurezza, specie se appartieni alla prima decade verginea. Conquiste inattese sono alle porte, non ti tirare indietro con la solita e noiosa timidezza, atteggiamento dietro cui tante volte ti nascondi. Sarà un bellissimo team Venere – Marte – Plutone quest’oggi a darti il giusto raziocinio per comprendere una situazione delicata che si è creata in ufficio e provare a dare anche le soluzioni che convengono.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo interesse per alcuni argomenti fuori dagli schemi può essere incoraggiato quando sei impegnato in una conversazione con qualcuno che condivide pensieri simili, Capricorno. Forse scambierete idee sugli Ufo e sulla vita su altri pianeti. Improvvisamente guardi la tua vita come se fossi un personaggio di un romanzo di fantascienza. Scambia libri e altra letteratura con chi ha una mentalità simile. Potresti non essere l’unico a pensare che ci sia una cospirazione.

Oroscopo del Giorno 5 Marzo 2022 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa è la tua giornata Gemelli, quindi non sprecarla. Essendo la persona disponibile e amichevole che sei, potresti trovarti a soddisfare i bisogni e i desideri di altre persone. Alcuni potrebbero vederti come il buon samaritano che sa offrire consigli con un atteggiamento amichevole. Fai attenzione però a non drenare tutte le tue energie sugli altri. Questa giornata potrebbe essere spesa meglio prendendoti cura di te. Anche se questo ti sembra egoistico, alla fine ti amerai per questo.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:L’ondata di potere dentro di te farà sapere agli altri che fai sul serio, Bilancia. Fai buon uso di questa fantastica carica di energia conquistando i tuoi obiettivi e i tuoi demoni invece di usarla per dichiarare guerra a chiunque altro. In caso contrario, chiedi loro educatamente di muoversi intorno a te invece che rotolarsi sopra.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Porta le tue capacità di leadership a un nuovo livello, Acquario. Esci con gli amici e pianifica un viaggio che stavi considerando da tempo ma che eri riluttante a fare. Le persone si rivolgeranno naturalmente a te per la leadership e la guida, poiché sembri sempre sapere come mantenere le cose divertenti e positive. Quando si tratta del tuo posto di lavoro, questo potrebbe essere un buon momento per chiedere maggiori responsabilità e un aumento.

Oroscopo del Giorno 5 Marzo 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Premiati per tutte le grandi cose che hai fatto per te e per le altre persone, Cancro. Ti meriti di essere trattato come un re, quindi assicurati che sia così. Ci sono molte volte in cui diventi così critico nei confronti delle cose che fai che finisci per punirti inutilmente. Regalati qualcosa invece di rimproverarti per essere cattivo. In ogni momento devi ricordare che sei perfetto così come sei.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sii più avventuroso del solito Scorpione. Sentiti libero di fare un viaggio da qualche parte senza portare una mappa o avere in mente una destinazione specifica. La pura eccitazione dell’ignoto dovrebbe entusiasmarti, non spaventarti e confonderti. Il tuo godimento della situazione ha a che fare con il tuo atteggiamento nei suoi confronti. Potresti non essere in grado di controllare la mano che ti viene incontro, ma puoi sicuramente controllare come la usi.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe esserci una situzione di stallo quando non sarai disposto a esprimere i tuoi sentimenti, Pesci. Potresti presumere che le cose andranno bene se lascerai le decisioni a qualcun altro. Sfortunatamente, quel piano probabilmente si ritorcerà contro di te se la decisione verrà presa da qualcuno che non ha necessariamente a cuore i tuoi interessi. Potresti provare a tornare indietro e invertire ciò che è stato fatto, rovinando così il piano che è stato messo in moto.