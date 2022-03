TAG Heuer Connected Calibre E4: il nuovo smartwatch di lusso

TAG Heuer Connected Calibre E4

Un nuovo modo di fare sport

TAG Heuer Connected Calibre E4: la quarta generazione di smartwatch di lusso

Tag Heuer ha annunciato il lancio di Tag Heuer Connected Calibre E4, la quarta generazione del suo smartwatch di lusso basato su sistema operativo Wear OS di Google.

Rispetto alla generazione precedente, il nuovo indossabile offre un processore più potente, uno Snapdragon Wear 4100+ di Qualcomm, un display OLED protetto da un vetro zaffiro, una maggiore durata della batteria e nuove funzionalità software.

Il modello da 45 mm offre un look sportivo rivisitato con l’aspetto di un tradizionale segnatempo di alta gamma, munito di lunetta in ceramica resistente. Quello più piccolo da 42 mm, ha invece un profilo sottile di estrema eleganza, da portare in ufficio o durante un’attività sportiva. Presenta una cassa più fine, con due pulsanti ergonomici in acciaio, una lunetta sottile e un bracciale interamente integrato con il design.

Ma la vera novità è l’ampia possibilità di scelta tra cinturini in pelle o in acciaio per un look più elegante e raffinato, compresi tanti quadranti inediti ispirati al ricco patrimonio orologiero di TAG Heuer ai modelli di tendenza, che offrono animazioni artistiche e un rapido accesso a tutte le informazioni utili per gli utenti.

Una delle nuove funzionalità di TAG Heuer Connected Calibre E4 è quella relativa agli allenamenti guidati, progettati per far mantenere in forma gli utenti sempre in movimento. Questi allenamenti sono costituiti da esercizi dalla durata prestabilita. Le indicazioni sullo schermo guidano gli utenti all’esecuzione degli esercizi con animazioni sullo schermo, senza bisogno di un telefono o di una TV.

Quando gli utenti terminano un esercizio, l’orologio vibra per segnalare che è ora di passare all’esercizio successivo. Per chi ha già la sua routine (o il suo coach personale), personalizzare l’app è facilissimo: basta inserire la propria routine e questa compare subito sullo schermo, invitando l’utente a compiere il primo esercizio, poi il secondo e così via.

Il nuovo TAG Heuer Connected Calibre E4 uscirà sul mercato nel corso del mese di marzo

ad un prezzo che parte da 1700 €.