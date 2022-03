Oroscopo del Giorno 23 Febbraio 2022 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 23 Febbraio 2022 Mercoledì: SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 23 Febbraio 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Ariete potresti ritrovarti a dubitare delle convinzioni e dei valori che hai accettato senza dubbi per la maggior parte della tua vita. Tieni presente che questo è in realtà un processo salutare. Entro domani probabilmente avrai fatto pace con te stesso e nel frattempo avresti dovuto crescere un pò. Tieni duro!

LEONE ⭐ EXCELLENT:Oggi potresti voler isolarti dal mondo e nasconderti, Leone. Il tuo cortile o la tua camera da letto sembrano particolarmente attraenti in questo momento e potresti aver appena acquistato un nuovo libro che muori dalla voglia di leggere. Non avrai nemmeno voglia di condividere un pasto con il resto della famiglia. Non preoccuparti. Tutti noi vogliamo stare un pò da soli ogni tanto. La tua famiglia ti capirà.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Durante il giorno potrebbe succedere qualcosa che inconsciamente ti ricorda qualcosa di spiacevole che ti è successo in passato, Sagittario. I ricordi potrebbero affliggerti per tutto il giorno e metterti di cattivo umore. Prova ad analizzare perché questo ricordo ti fa così tanto male. Poi quando lo avrai capito, lasciati tutto alle spalle. Potresti sentirti come se finalmente, avessi un peso in meno!

Svolgi una professione connessa con i viaggi, la cultura, la parola, l’insegnamento? Potrai contare su un’eloquenza che non ha rivali! Da veri incantatori di serpenti. Con Mercurio tuo fedele alleato nel segno dell’Aquario una promettente svolta della tua attività ti si para davanti. E in particolar modo se festeggi il tuo compleanno dal giorno 17 al 21 del mese di dicembre. Sai, come sempre, tenere un comportamento equilibrato e, con il tuo senso di imparzialità, cerchi di approdare a una conciliazione familiare che sia accettata da tutte le parti.

Oroscopo del Giorno 23 Febbraio 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La mancanza di contatto tra te e il partner potrebbe farti sentire piuttosto depresso oggi, Toro. Potresti essere tentato di saltare all’errata conclusione che il tuo lui o la tua lei non si preoccupa più di te ed è per questo che il tuo telefono non squilla. Non cadere in questa trappola. Se cerchi di essere obiettivo, ti renderai conto che non è così. È probabile che la tua persona speciale sia stata trattenuta in qualche modo e chiamerà non appena se ne presenterà l’opportunità.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un amico o un parente potrebbe proporti un viaggio Vergine, ma oggi non vuoi nemmeno pensare di andare a fare la spesa. Non avrai nemmeno voglia di parlare con nessuno. La tua mente è probabilmente concentrata su questioni intellettuali o metafisiche. Potresti semplicemente voler restare a casa e studiare quelle materie tutto il giorno. Dì al tuo amico che l’idea di viaggiare suona alla grande e ne parlerete più tardi. Questo è tutto ciò che puoi gestire in questo momento.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Nessuno dei tuoi amici potrebbe essere a casa oggi Capricorno, e quindi probabilmente non sarai in grado di avere conversazioni telefoniche con loro. Questo potrebbe farti sentire piuttosto solo. Potresti rimuginare un pò e convincerti che a nessuno importa più di te. Non è così! Leggi o guarda un film finché qualcuno non ti chiama… e lo farà!

Oroscopo del Giorno 23 Febbraio 2022 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ EXCELLENT:Tendi ad essere molto intuitivo Gemelli, ma oggi il tuo canale potrebbe sembrare completamente bloccato. Potresti provare a ripiegare sulla logica, ma non funziona neanche oggi. Non pensare che sia una situazione permanente. I tuoi bioritmi mentali sono bassi. Dovresti tornare alla normalità in pochi giorni.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:L’oscurità potrebbe stabilirsi su di te oggi quando dovrai affrontare la tua situazione finanziaria, Bilancia. Potresti aver avuto molte bollette da pagare e quindi la tua cassa potrebbero essere un pò bassa per i tuoi gusti. Tuttavia, questo è solo un passaggio temporaneo. Trova qualcosa di poco costoso, come leggere, per tenerti occupato e distrarti!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti trovarti costretto a rimanere a casa per qualche motivo, Acquario. Forse aspetti un ospite o una consegna di qualche tipo. Pertanto, potresti sentirti un pò ansioso. Ti piace stare a casa, ma solo se scegli di farlo. Trova qualcosa di creativo per riempire il tempo che devi trascorrere nell’attesa!

Oroscopo del Giorno 23 Febbraio 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Di solito sei un gran lavoratore Cancro, indipendentemente dal fatto che il lavoro riguardi un un progetto personale o semplicemente le faccende domestiche. Oggi invece stai attraversando un impeto di pigrizia. È probabile che tu non voglia fare nulla se non sdraiarti e leggere o guardare la TV. Va bene. Abbiamo tutti bisogno di tempo per rilassarci. Non soffrire di sensi di colpa per così poco…

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Questa mattina potresti guardarti allo specchio ed essere inorridito da ciò che vedrai, Scorpione. Hai lavorato sodo e sei stressato, quindi probabilmente sembri stanco. Tuttavia, sei propenso a far esplodere tutto e pensi di sembrare molto peggio di quello che sei in realtà. Regalati dei vestiti nuovi e una passeggiata, e poi riposati. Domani sarai probabilmente fantastico come sempre. Tieni duro.

PESCI ⭐ EXCELLENT:La costruzione di strade o edifici potrebbe rendere difficile per te muoverti nel tuo quartiere oggi, Pesci. Se devi fare delle commissioni, cammina o fallo all’inizio della giornata. Il lavoro potrebbe dare problemi anche le linee telefoniche, almeno per un pò, quindi potresti perdere alcune chiamate alle quali dovevi rispondere. Potrebbe essere una giornata frustrante. Tieniti occupato in qualche modo!