Deep Dive Dubai: nasce la piscina più profonda al mondo!

56 telecamere sono garantiscono la salvaguardia dei sub ad ogni angolo e una camera iperbarica , la più avanzata della regione, ha una capacità di contenere fino a 12 persone, in caso di emergenza.

E non è finita qui: il complesso sottomarino dispone anche di un ristorante dotato di ampie finestre e schermi Tv , che consentono a famiglie e amici non subacquei di guardare dall’esterno.

A visitarla per primo è stato il principe ereditario di Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, appassionato subacqueo, che ha condiviso la sua esperienza sui social media. La temperatura dell’acqua viene mantenuta a 30 gradi, una temperatura confortevole per indossare una muta sottile o un costume da bagno. La piscina coperta è ospitata all’interno di una struttura a forma di ostrica di 1.500 metri quadrati , un cenno alla storia degli Emirati Arabi Uniti come nazione dedita alla pesca delle perle.