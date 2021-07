Occhiali Uomo Estate 2021

Specchio delle mie brame, chi è il più bello del reame?

Tendenze eyewear Occhiali Uomo Estate 2021

Sportivi o ultramoderni, l’unione perfetta tra tecnologia e ispirazioni classiche. Menzione speciale? L’attenzione alla sostenibilità. Gli Occhiali Uomo Estate 2021 sono sofisticati, fuori dagli schemi e sostenibili.

Cominciamo da Flag Lab, la massima espressione della personalità più audace di Carrera: la collezione trae ispirazione dai dettagli più iconici e riconoscibili del brand e spinge il design tradizionale oltre ogni limite di originalità. Il nuovo occhiale da sole a mascherina EPICA II reinterpreta una forma retrò in chiave oversize ed è caratterizzato da un bottone sul cigliare funzionale a cambiare le lenti a specchio o colorate.

Ha un fascino anni ‘70 invece, l’occhiale da sole a specchio della collezione eyewear firmata Dolce & Gabbana. La sottile montatura in metallo dorato, in tinta con le lenti, si distingue per il monogramma DG, inciso sul doppio ponte. Le aste tubolari con terminali in fibra di nylon assicurano comfort elevato senza rinunciare allo stile da moderno gangster.

Gli occhiali da sole a specchio della capsule collection Fila Eyewear EXPLORE sono caratterizzati da forme avvolgenti con un frontale oversize dal profilo in metallo e dal fitting avvolgente. Lenti silver, clip ottico correttivo removibile al suo interno e aste in plastica con un terminale in gomma che garantisce il massimo comfort.

Hugo distingue i suoi occhiali con una silhouette rettangolare sottile in metallo galvanizzato blu, abbinato a lenti a specchio azzurre. Il modello fa parte della capsule CLEAN UP YOUR ACT, la prima collezione eyewear del brand sviluppata con materiali più ecosostenibili per ridurne l’impatto sul pianeta. Gli occhiali sono realizzati in nylon rigenerato certificato ECONYL ottenuto da reti da pesca usate e vecchi tappeti destinati allo smaltimento.

E ancora, Moncler Lunettes dai volumi morbidi e un effetto di acetato stratificato ispirato alle lastre di ghiaccio; ideati per lo sport ma di tendenza anche nei look streetstyle gli Oakley Kato, studiati specificamente per seguire alla perfezione i profili del viso.