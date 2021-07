MV Agusta Superveloce 800 M.Y. 2021 si sdoppia e guadagna una versione 

MV Agusta Superveloce 800 M.Y. 2021

Base e S: le due nuove versioni 2021

La sportiva old style MV Agusta Superveloce 800 M.Y. 2021 della Casa di Schiranna, si sdoppia e guadagna una nuova versione

Il costruttore varesino presenta la MV Agusta Superveloce 800 M.Y. 2021, che quest’anno arriva sul mercato in due versioni: base e S.

Omologata Euro 5, grazie ad nuovo scarico, nuova piattaforma inerziale e propulsore migliorato, la MV Agusta Superveloce 800 M.Y. 2021 mette sul piatto un’elettronica ancor più raffinata, il quick-shift upside-down e l’ABS cornering, nonché una taratura delle sospensioni rivisitata, delle piastre telaio re-ingegnerizzate e un radiatore dell’olio migliorato.

Al centro del telaio si trova il tre cilindri da 798 cc da 147 CV di potenza e 88 Nm di coppia. Il tutto su 178 kg di peso a secco. Nuova anche la campana della frizione, mentre la piattaforma inerziale IMU è firmata da e-Novia.

Anche il controllo di trazione è stato migliorato, così come il sistema anti-wheeling. Launch control e display TFT da 5.5” ampiamente configurabile, completano la dotazione della moto.

La Superveloce S si distingue invece per la colorazione bianca, le ruote a raggi di tecnologia moderna e un kit Racing che prevede il codino monoposto con tampone in alcantara marrone, lo scarico Arrow a tre uscite e la centralina elettronica con mappatura dedicata.

Il motore è stato rivisto in alcune componenti interne al fine di ridurre gli attriti; ci sono nuove bronzine, un trattamento DLC per i nuovi bicchierini della distribuzione e nuovi materiali per le guida delle valvole realizzate in titanio.

I prezzi? La MV Agusta Superveloce 800 M.Y. 2021 base a tre cilindri è disponibile in versione standard, Superveloce, nelle tinte giallo perlato-grafite oppure rosso-argento con prezzo di 20.700 Euro , e nella versione Superveloce S che si mostra con una livrea monocole bianca, con fregi e cerchi oro e la sella in alcantara marrone. Il prezzo sale a 23.600 Euro.