Ristorante Under Norvegia

Il più grande ristorante sommerso del mondo

Ristorante Under Norvegia è un’esperienza unica, da provare almeno una volta nella vita!

Ristorante Under Norvegia è stato inaugurato il 20 marzo 2019 ed è il primo ristorante subacqueo d’Europa. È opera dello Studio Internazionale di Architettura Snøhetta e nasce nel villaggio costiero di Båly, sulla punta più meridionale della costa norvegese.

La struttura, parzialmente immersa nell’oceano, ospita anche un centro di ricerca sulla vita marina e si adagia sull’orlo di uno sperone roccioso. Non solo l’intenzione di offrire un’esperienza unica con il cibo per attirare clienti da tutto il mondo, ma anche un punto di osservazione per oceanografi e biologi che così potranno osservare le biodiversità della regione dalle enormi finestre del ristorante.

Ristorante Under Norvegia è avvolto da un guscio di cemento armato. La struttura monolitica è stata studiata tenendo in considerazione l’impatto sull’ambiente naturale per fondersi con l’ecosistema ed il fondale marino. La forma è volutamente quella di una lastra di pietra grigia staccata dai fiordi e caduta in mare, progettata per resistere ai venti e alle onde della costa. Si ancora sul fondo del mare a 5m. dalla superficie dell’acqua.

I materiali scelti fungono da substrato vitale per cirripedi, cozze, anemoni e altre forme marine che nel tempo ne copriranno l’intera superficie esterna ma senza compromettere l’integrità strutturale del sito.

Una volta entrati nel Ristorante Under Norvegia si scenderà di 3 livelli dall’ingresso, passando dal guardaroba si percorrerà lo champagne bar, una zona di passaggio tra costa e oceano, per arrivare infine ad ammirare il fondale, dove due lunghi tavoli da pranzo e diversi tavoli più piccoli sono posti di fronte ad una grande finestra panoramica.

Un’esperienza unica da provare almeno una volta nella vita!