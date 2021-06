Angell Bike: la e-bike ultraleggera disegnata da Ora Ïto

Sono “a prova di furto” perché hanno il blocco automatico, la geolocalizzazione, i rilevatori di movimento e un sistema di allarme visivo. E per renderle ancora più sicure, soprattutto in città, gli ideatori di Angell, Marc Simoncini il fondatore di Meetic e l’imprenditore Jules Trecco, le hanno accessoriate con indicatori di direzione anteriori e posteriori già integrati.

Angell Bike è la nuova bicicletta elettrica progettata dal famoso designer francese Ora Ïto, pronta per essere lanciata in Italia nell’estate del 2021.