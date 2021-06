Grecia Estate 2021: cinque isole per viversi il relax

Grecia Estate 2021: un’estate lontano dalla folla

5 isole greche per viversi il relax

Grecia Estate 2021 – La Grecia, tra i primi paesi europei a riaprire al turismo, è la meta ideale per un’estate all’insegna del relax e per chi vuole scoprire angoli suggestivi fuori dalle solite mete turistiche; isole dalla forte identità, dalle caratteristiche uniche, dal fascino autentico e irresistibile.

Ikaria: un’isola unica dove il tempo è fermo come le sue rocce, dove la vita scorre lenta fra le chiacchiere in spiaggia, sotto i pergolati, nei ristorantini, nelle sorgenti termali. Dove tutti, anziani compresi, ballano la danza ikariota nelle sagre popolari fino all’alba. Sarà un caso che è una delle 5 cosiddette “Blue Zone” del mondo, dove la gente vive meglio e più a lungo?

Fourni: qui la sensazione di essere lontani da tutto è forte e piacevole, ma non mancano i comfort e le eccellenze gastronomiche. Si mangiano i migliori frutti di mare di tutta la Grecia e si fa vita di mare, spostandosi di caletta in caletta in motorino. Ma si possono anche visitare i piccoli villaggi sospesi nel tempo come Chrisomilia e Kambi o fare una gita in barca all’isola selvaggia di Thimena, lì davanti.

Kalymnos: un altro posto fuori dagli stereotipi, un luogo in cui lo spirito e i profumi del Mediterraneo incontrano la montagna. Qui oltre alle spiagge si incontrano fiordi profondi, falesie a picco sull’acqua, vallate verdi di ulivi. Nel tempo è diventata l’isola più amata dagli sportivi, che possono fare escursioni a piedi, percorsi in bici, sport acquatici e arrampicata.

Alonisos: l’isola più lontana da raggiungere, cosa che l’ha preservata dal turismo di massa. Ha mantenuto le sue acque limpidissime, le più pulite dell’Egeo! E tante belle spiagge: su tutte Patitiri, dai toni caraibici, e Kokkinokastro, incastonata in un promontorio di granito rosso, che al tramonto si accende di colori.

Folegandros: un porto, una strada, tre villaggi. E scogliere a picco sul mare blu che proteggono spiagge intonse da conquistare a piedi: Vardia, la zona di Karavostasi (più facile da raggiungere), Ampeli (per lo snorkeling) e Katergò, la più bella, dove la sabbia nera incontra le acque azzurre.