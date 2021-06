I Succhi di Frutta Gourmet conquistano i Ristoranti stellati

I Succhi di Frutta Gourmet come il vino per accompagnare ogni tipo di piatto

Possono essere un prodotto di altissima qualità che merita di avere addirittura l’annata sull’etichetta e bottiglie simili a quelle del vino. Li ama un pubblico sempre più ampio, per ragioni di salute o di gusto. Ora i succhi di frutta gourmet si aggiudicano un posto di rilievo nei ristoranti stellati.

Per i sommelier dei ristoranti più quotati questa potrebbe diventare la norma tra le proposte: il succo di frutta come il nuovo vino, visto il crescente successo delle bevande analcoliche per accompagnare ogni tipo di piatto.

Perché sono sempre di più le persone che, per consapevolezza della propria salute, per motivi religiosi, perché devono guidare o perché sono in gravidanza, decidono di non bere alcool a tavola. E i succhi di frutta gourmet sono la soluzione alternativa che piace sempre di più.

Stiamo parlando di prodotti di altissima qualità, esclusivi per l’alta ristorazione, che rientrano proprio in linee denominate “Sommelier”, come quella dell’austriaca Retter a Pöllau in Stiria, che vende bottiglie da 0,75 di succo di mirtillo rosso per la ristorazione a 48 euro ognuna. Il liquido prezioso finisce poi nei calici dei clienti dei più grandi ristoranti a 8-10 euro a bicchiere e le bottiglie renane, identiche a quelle di tanti grandi Riesling e Chardonnay, fanno la loro bella figura in tavola se non ci si accontenta della bevanda al bicchiere.

I succhi di frutta gourmet di altissima qualità stanno diventando un prodotto di lusso che merita di riportare l’annata sulla bottiglia, come ha deciso di fare Peter van Nahmen per la sua produzione, che ha conquistato anche Massimo Bottura, Enrico Bertolini e Andrea Berton. Le sue bottiglie di succhi monovarietali da 0,75 o 0,25 ml riportano “2020” sul retro e saranno le protagoniste di infiniti abbinamenti analcolici.

I succhi saranno il nuovo vino? Secondo Luca Cuzziol, che importa e distribuisce grandi vini da tutto il mondo: “non devono essere visti come prodotti alternativi al vino, ma complementari. Ora è il momento in cui oltre alla carta dei vini, delle acque e dei caffè, c’è anche quella dei succhi di grande qualità.”