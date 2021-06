Oroscopo del Giorno 24 Giugno 2021 Giovedì

Oroscopo del Giorno 24 Giugno 2021 Giovedì: BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 24 Giugno 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua flessibilità sarà messa alla prova oggi, Ariete. Potresti finire per torcere e flettere il tuo corpo per adattarlo ai ritmi della giornata. Scoprirai che se unisci le forze con i potenti motori, farai un bel pò di cose e avrai successo. Non lasciarti intimidire dall’intensità delle emozioni degli altri. Troverai forza nel tuo io calmo e radicato.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sintonizzati sull’energia aggressiva di oggi Leone, e usala per portare avanti le tue intenzioni. L’intensità emotiva di oggi ti metterà in ginocchio se non starai attento. Il segreto è sfruttare l’energia e usarla a proprio vantaggio. Cerca di non farti prendere tra il fuoco del conflitto. Attingi alla forza lenta e generosa che ti aiuta a radicare i tuoi pensieri e le tue emozioni.

SAGITTARIO: ⭐ EXCELLENT:C’è una forte forza che lavora per opporsi a te oggi, Sagittario. L’atteggiamento inflessibile di un altro potrebbe trattenerti dalle cose che stai cercando di realizzare. Prenditi del tempo per vedere l’altro lato della medaglia. Puoi acquisire una grande prospettiva e raggiungere un sano punto di equilibrio, grazie agli eventi della giornata. Non tirarti indietro solo perché non tutti sono d’accordo con te.

Oroscopo del Giorno 24 Giugno 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti avere difficoltà a capire perché tutti sono così agitati oggi. Non perdere tempo, Toro. Faresti meglio ad accettare che le cose sono semplicemente come sono e permettere alle altre persone di avere i loro pensieri. Il tuo compito è mantenere l’equilibrio. Questo potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi. Stai lavorando con alcuni problemi piuttosto intensi, ma niente che non puoi gestire.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Questo è uno di quei giorni in cui devi agire, altrimenti subirai un’azione pesante Vergine. Forze ostinate e aggressive stanno lavorando contro i tuoi obiettivi. Ti ritroverai travolto nel bel mezzo delle cose se non stai attento. Non preoccuparti troppo di ciò che gli altri considerano sbagliato. Abbi fiducia in ciò che sai essere giusto.

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT:C’è un’intensità nel giorno che potrebbe farti indietreggiare da certi eventi e conversazioni, Capricorno. I problemi potrebbero diventare scomodi e forse un pò troppo pesanti. Le altre persone potrebbero voler andare in posti in cui tu non vuoi andare. Non arrabbiarti. O punti i piedi oppure vai via e affronta i problemi in un secondo momento.

Oroscopo del Giorno 24 Giugno 2021 Giovedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se qualcuno è in grado di affrontare l’intensa energia emotiva di oggi, allora quello sei tu Gemelli. Le altre persone potrebbero essere arrabbiate e incapaci di digerire i problemi delicati che potrebbero sorgere. Fai attenzione, poiché potrebbe esserci una forte opposizione in arrivo che intralcerà i tuoi piani. Affronterai una forza pratica e radicata che metterà in discussione i tuoi metodi operativi. Usa queste lezioni a tuo vantaggio.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’intensa energia della giornata ti aiuta a semplificare i tuoi progetti e a consolidare i tuoi pensieri, Bilancia. Lavora per manifestare le idee e i sogni che turbinano costantemente nella tua testa. Oggi è un grande giorno per mettere a fuoco le idee e arrivare al nocciolo della questione. Pulisci gli scarti dal piatto e fai spazio per il prossimo corso gourmet da servire.

Questa giornata ti unisce alla tua metà in perfetta sintonia. Dopo giornate e serate in cui sei stato in giro e ti sei svagato, ti ritrovi a desiderare una compenetrazione totale con la persona che hai scelto di avere accanto, in un trasporto emotivo che sperimenterai come totalizzante. Avventure appaganti per tutti i single nati a settembre.

La fase lunare odierna fa partire idealmente nuove iniziative che nascono sotto buoni auspici. Un progetto professionale importante ti viene presentato e ti entusiasma molto. Nei giorni successivi avrai modo di svilupparlo al meglio.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Faresti bene a unirti all’intensità della giornata, Acquario. Hai la capacità di svelare qualsiasi enigma e trovare la causa di qualsiasi controversia. C’è un grande potenziale per portare a termine alcuni grandi progetti oggi. Lavora per portare avanti le tue idee. Non tirarti indietro. La tua sensibilità è la tua più grande risorsa. Sentiti libero di esprimere le tue emozioni.

Oroscopo del Giorno 24 Giugno 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Le forze ostinate possono sfidare la tua natura accomodante oggi. Faresti bene ad attingere a questa energia aggressiva e usarla per portare a termine alcuni progetti che hai lasciato in sospeso, Cancro. Le altre persone potrebbero essere inflessibili nelle loro posizioni, ma puoi facilmente superare tutto attingendo alla tua natura flessibile e adattabile. Non arrabbiarti e non essere irrequieto. Segui la corrente.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Improvvisamente le tue emozioni sono molto più intense, Scorpione. Noti che le persone sono nervose ed è probabile che vadano all’estremo in tutte le situazioni. Questo è un giorno per fare le cose con passione. Se c’è qualche tipo di lavoro investigativo che devi svolgere, ora è il momento giusto per farlo. Cerca di non iniziare alcuna discussione. È improbabile che gli altri si ritirino. È probabile invece che ne derivino guerre a tutto campo.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potrebbe finire per essere una giornata piuttosto combattiva, Pesci. Potrebbero esserci persone che si oppongono a te da tutte le parti. È probabile che ci siano alcune gravi interruzioni nella tua routine quotidiana. Gli altri potrebbero essere piuttosto testardi e tu sei incline a cadere in una situazione in cui nessuno è disposto a fare marcia indietro. Qualunque cosa accada, sarai chiamato ad agire. Questo sarà sicuramente un giorno ricco di eventi.