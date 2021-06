Costumi interi Estate 2021: il grande classico dal fascino senza tempo

Summer Trends: Costumi interi Estate 2021

Si accendono i riflettori sul grande classico dal fascino senza tempo dei Costumi interi Estate 2021

Dopo anni in cui ci siamo dedicate esclusivamente al due pezzi, anche in questa stagione i grandi stilisti di Alta Moda decidono di sdoganare ogni nostra convinzione e accendono i riflettori sul loro primo grande amore: i costumi interi Estate 2021.

Rinunciamo così all’abbronzatura perfetta regalata dai micro bikini per privilegiare il fascino senza tempo del beachwear più classy che ormai, già da qualche anno è tornato a far tendenza sulle spiagge di tutto il mondo.

Ma quando parliamo di costume intero, non pensate a quello degli anni ’50! Oggi gli interi si sono evoluti parecchio, con modelli che spaziano dai monospalla cut out a capi couture con fiocchi e drappeggi per arrivare a pezzi dalle scollature profonde, palette colorate da stampe di ogni tipo e deliziose texture brillanti che richiamano i raggi del sole.

Nell’ultimo periodo inoltre, si sono moltiplicati anche i marchi di swimwear, che hanno dato vita a una miriade di proposte pronte a soddisfare ogni sfizio e desiderio.

Se cerchi un taglio semplice ma sgambato punta su Medina Swimwear, se invece preferisci un design dallo stile anni ‘50 guarda le ultime novità firmate Arabella London. Non mancano gli interi ultra minimali di Lido o i pattern animalier di Vanessa Sposi.

E se davvero vuoi distinguerti, scegli il nuovo trend d’oltreoceano: dalla California arriva il nuovo marchio Same Los Angeles lanciato da Shea Marie, con un pezzo unico dal taglio frontale accentuato da coulisse con arricciatura regolabile e perline di tartaruga personalizzate.

Forse non sarà il capo giusto per un’abbronzatura perfetta, ma non dimenticare che il costume intero ha tanti vantaggi: copre le imperfezioni, stringe al punto giusto, esalta i punti di forza. E’ il modello giusto per diversi tipi di fisici: regala eleganza alle taglie morbide e conferisce personalità anche ai fisici più esili.

E ricorda: dopo il tramonto si trasforma nel top ideale per l’outfit da aperitivo!