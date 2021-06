BIORIVITALIZZAZIONE RIMINI: DA MEDESTETYK, PROTEGGI LA TUA PELLE DAL SOLE

BIORIVITALIZZAZIONE RIMINI

PROTEGGI LA TUA PELLE DAL SOLE, DA MEDESTETYK

BIORIVITALIZZAZIONE RIMINI: LA SCELTA GIUSTA PER PROTEGGERE LA PELLE DOPO ORE DI ESPOSIZIONE AL SOLE

Biorivitalizzazione Rimini – Non è un segreto, nella stagione più calda dell’anno, la nostra pelle è esposta all’azione aggressiva dei raggi UV e di conseguenza, ad invecchiamento precoce.

La conseguenza dell’esposizione al sole prolungata porta la pelle a disidratarsi, desquamarsi e a perdere così la sua elasticità. Le rughe diventano più visibili e ne appaiono di nuove, il tutto entro la fine dell’estate!

Come si può prevenire questa aggressione?

Da MedEstetyk, ambulatorio medico estetico a Villa Verucchio in provincia di Rimini, potrai farlo grazie a trattamenti all’avanguardia di medicina estetica e correttiva.

La scelta giusta per preservare la bellezza della tua pelle dopo lunghe ore di esposizione al sole è la biorivitalizzazione: una tecnica di iniezione a base di acido ialuronico e importanti gruppi di vitamine, particolarmente indicata in estate in quanto protegge la pelle dai dannosi raggi UV, colpevoli di innescare il processo di foto invecchiamento.

Questo innovativo trattamento di medicina estetica consiste nell’effettuare piccole iniezioni con aghi sottilissimi a livello del derma superficiale, in zone localizzate del viso, del collo e del decolleté, di una serie di farmaci bio-stimolanti (acido ialuronico puro), sali minerali e vitamine (A, B3, B5 B6, B12, C, E), allo scopo di favorire la sintesi del collagene e di idratare la pelle in profondità, ripristinandone l’equilibrio naturale e garantendo così al viso un aspetto fresco e levigato, elastico e luminoso.

La biorivitalizzazione produce un’importante azione ristrutturante, in quanto favorisce il ricambio cellulare e stimola la produzione di collagene nel viso, elastina e acido ialuronico, contrastando in tal modo il rilassamento cutaneo del viso.

Ha un effetto anti-ossidante e idratante, poiché stimola il richiamo di acqua nei tessuti, producendo così un rapido ringiovanimento del viso e una significativa riduzione delle rughe.

