WWF SOS LEONE: il Progetto per salvare i grandi felini africani

WWF SOS LEONE

Il progetto del WWF per salvare i grandi felini africani

Il progetto WWF SOS LEONE vuole raddoppiare il numero dei leoni selvatici entro il 2050, attraverso una serie di interventi prioritari nell’area di SOKNOT (Southern Kenya – Northern Tanzania).

Simbolo fierezza e forza della natura, il leone è da sempre il re della savana e della foresta e nessuno potrebbe immaginare un mondo senza questo felino.

Negli ultimi cento anni la popolazione del leone africano è passata da 200mila a meno di 20mila esemplari. E secondo l’Unione Mondiale per la Conversazione della Natura, questo declino ha subito un’accelerazione tra il 1993 e il 2014, quando si è stimato un calo del 43%. Inoltre, i re della savana ormai sono costretti a vivere solo nel 10% di quello che era il loro territorio storico.

Le tendenze attuali suggeriscono che in assenza di misure efficaci e di progetti di conservazione dedicati, i leoni diminuiranno di un ulteriore 50% nei prossimi due decenni in Africa occidentale, centrale e orientale.

Tra le cause: degrado degli habitat, il bracconaggio e il commercio illegale di trofei, ossa, pelli, denti o artigli.

Per questo il progetto WWF SOS LEONE, contribuirà ad un programma globale per salvare i grandi felini del pianeta con l’obiettivo di raddoppiare entro il 2050 il numero dei leoni che vivono in natura.

Fino al 23 maggio ogni donazione al 45585 con SMS o chiamata da rete fissa, aiuterà il WWF a fornire ai ranger l’equipaggiamento e le attrezzature per combattere la piaga del bracconaggio, a donare agli allevatori lampade solari che allontanano i leoni dalle loro mandrie, evitando così che vengano uccisi per vendetta.

Il denaro raccolto dal WWF potrà inoltre finanziare la ricerca sul campo per censire i nuclei superstiti dei leoni e collaborare con enti e aree protette per trovare le soluzioni più efficaci per salvare questa specie.

La presenza dei leoni non solo offre benefici ai sistemi naturali, ma può contribuire a migliorare le economie dei paesi dove vivono e produrre notevoli benefici per le comunità locali attraverso le attività legate al turismo, essendo i leoni una delle specie ritenute più carismatiche e iconiche al mondo.