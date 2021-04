Lipscanner Chanel: arriva l’app per trovare il rossetto dei sogni

Lipscanner Chanel

E’ nata l’app Lipscanner Chanel per trovare il rossetto dei tuoi sogni!

Si chiama LipScanner Chanel, l’app della maison francese disponibile per iPhone che, in pochi click, ti permette di trovare il tuo rossetto preferito. E’ molto semplice: ti basterà inquadrare con lo smartphone il colore desiderato e l’app ti proporrà il rossetto Chanel della nuance più simile, offrendoti anche la possibilità di provarlo virtualmente tramite l’app integrata di make up virtuale “Virtual Try On”.

Lipscanner Chanel è il primo scanner colore sviluppato dalla maison risultato di una lunga collaborazione tra il CX Lab e lo Studio di Creazione Maquillage Chanel. Sono stati necessari diversi mesi per creare un algoritmo esclusivo e programmarlo in maniera tale che potesse sviluppare una capacità analitica sulla base di decine di migliaia di volti.

Come funziona?

Se ti sei innamorata del rossetto che indossa la tua blogger preferita, ma non sai quale sia il colore… ti basterà scattare una foto del volto o selezionare un’immagine direttamente dall’album del tuo iPhone, quindi lasciare che Lipscanner identifichi il viso, riconosca e isoli le labbra in base al colorito e alla forma.

L’intelligenza artificiale analizzerà istantaneamente il colore e la texture del make up per proporti il rossetto Chanel che corrisponde perfettamente al risultato desiderato.

Cinque famiglie colore, ognuna disponibile in cinque texture: glossy, brillante, metallizzato, satinato e mat. Lo Studio di Creazione Maquillage Chanel ha sviluppato ogni colore e texture esistente per rendere virtuali più di 400 creazioni make up labbra Chanel, tutte disponibili per essere indossate all’istante.

E non è finita qui: una volta trovato il colore, grazie all’app “Virtual Try On” integrata, puoi provarlo virtualmente sulle labbra. Lipscanner Chanel non si limita solo ad offrire un’esperienza di make-up virtuale, ma aiuta a trasformarla in realtà, con la creazione di un link al sito ufficiale della maison Chanel con la tua nuance desiderata.