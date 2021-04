Oroscopo del Giorno 1 Maggio 2021 Sabato

Oroscopo del Giorno 1 Maggio 2021 Sabato: SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 1 Maggio 2021 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: È frustrante quando il lavoro intralcia l’amore e le altre attività. Questo è quello che provi oggi, Ariete. I tuoi pensieri sono sul weekend, ma i tuoi obblighi sono sulla tua scrivania. Non disperare. Impegnati semplicemente a fare ciò che ci si aspetta da te. Divertiti questa sera, sicuro di aver adempiuto ai tuoi obblighi.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti essere sorpreso da quanto sarai astuto e creativo oggi, Leone. Solo per divertimento, potresti decidere di prendere un pennello e provare la pittura ad acquerello o magari scrivere qualche poesia. Qualunque cosa tenterai, puoi essere abbastanza sicuro che funzionerà. La tua musa creativa è lì che aspetta solo che la usi!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Sagittario, hai opinioni forti su tutto, dalla religione alla politica. Rischierai di offendere le persone se le esporrai. Faresti meglio a tenere per te le tue opinioni. In effetti, invece di provare a far cambiare idea alle persone con le parole, perché non provare a farlo con le azioni? Dai il giusto esempio. Spesso è una forma più efficace di persuasione.

Oroscopo del Giorno 1 Maggio 2021 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Questo è il giorno giusto per fare una lista di cose e controllarla più volte, Toro. C’è spazio per migliorare nel modo in cui organizzi la tua vita. Il tuo sistema attuale, così com’è, non è particolarmente efficiente. Il pagamento della bolletta è casuale e potresti essere sorpreso da quanto pagherai per le tasse in ritardo. La tua casella di posta minaccia di seppellirti. Hai bisogno di un sistema più effiacace, Toro! Se questo non è il tuo punto forte, chiedi aiuto a qualcuno.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi senti un tiro alla fune tra desideri e obblighi, Vergine. Se sei intelligente nel gestire il tempo, forse potrai soddisfarli entrambi. Potresti essere scoraggiato da quanto hai lavorato duramente per ottenere risultati minimi. Prendi in mano il tuo cuore. Stai realizzando più di quanto pensi. La tua forte etica per il lavoro è ciò che ti impedisce di divertirti. Tutti hanno bisogno di un pò di tempo di inattività. Lavora duro e poi asseconda il tuo bisogno di giocare.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Amici e denaro si mescolano raramente, Capricorno. Oggi un caro amico potrà chiederti un prestito. Pensaci bene. Piuttosto che prendere la strada più facile e dire di sì, dovresti aiutare il tuo amico a trovare un modo per guadagnare dei soldi. Forse potresti offrirgli un lavoro o presentaregli qualcuno che potrà aiutarlo. Sii creativo e troverai una soluzione che funzioni bene per tutti.

Oroscopo del Giorno 1 Maggio 2021 Sabato: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi corri il rischio di sentirti emotivamente sopraffatto. Non preoccuparti Gemelli, andrà tutto bene. Fai dei respiri profondi e applica il tuo intelletto alla situazione. Assegna priorità e organizza tutto. Scoprirai che in modo costante e sistematico potrai soddisfare i tuoi doveri. Prenditi del tempo libero per prestare attenzione alla tua famiglia. Ti meriti un pò di tempo di qualità.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Devi concederti di più, Bilancia. Quando decidi di fare qualcosa, non importa quanto ambiziosa sia, di solito la realizzi. Ricordalo oggi, poiché potresti sentirti impantanato e sopraffatto dagli obblighi a casa e con la famiglia. Presta attenzione alle tue finanze. Tutti i segnali indicano che potrebbe inavvertitamente esserti sfuggita una bolletta o un altro obbligo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Acquario, faresti bene a rimanere il più paziente possibile. Fai respiri profondi e mantieni il tuo senso dell’umorismo. La maggior parte di ciò che accade oggi è fuori dal tuo controllo. Puoi anche seguire il flusso e vedere dove ti porta la giornata. Impegnati a rilassarti insieme ai tuoi cari stasera.

Oroscopo del Giorno 1 Maggio 2021 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Puoi aspettarti di ricevere buone notizie oggi, Cancro. La tua mente va a mille miglia all’ora mentre pianifichi modi per spendere i soldi. Se non stai attento però, li spenderai prima ancora che l’assegno ti arriverà in mano! Perché non dividere i fondi a metà? Puoi investire metà in un investimento a basso rischio e a lungo termine e l’altra metà può essere il tuo denaro da spendere come preferisci.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sei pieno di energia ed entusiasmo. La tua vita personale e professionale sta andando bene, quindi non c’è da meravigliarsi se ti senti felice. L’unico aspetto negativo è che potresti essere sopraffatto dalle responsabilità lavorative. Certamente c’è molto da fare, ma sei all’altezza del compito. Allaccia le cinture e fai un ultimo sforzo per goderti la serata senza sensi di colpa.

La Luna in compagnia di Plutone ti aiuta a trovare la strada giusta per conquistare chi ti ha letteralmente fatto perdere la testa ultimamente. Avrai di fronte successi strepitosi, se solo avrai il coraggio di allungare la mano e di afferrare la fortuna per i capelli. I nati nella seconda decade con Saturno in angolo contrario non devono fare passi più lunghi della gamba!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai grandi progetti Pesci, e i tuoi sogni potrebbero impedirti di prestare attenzione al tuo lavoro. Non stressarti troppo. Non hai mai mancato una scadenza, quindi sai che in un modo o nell’altro farai tutto. Nel frattempo, inizia a fare progetti per la tua prossima vacanza. Per il momento tappezza i muri del tuo ufficio con foto di luoghi esotici per soddisfare la tua voglia di viaggiare!