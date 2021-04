Elettricità wireless: la neozelandese Emrod testa la trasmissione elettrica senza fili

Elettricità wireless

La startup neozelandese Emrod sta testando l’elettricità wireless: trasmissione elettrica senza fili

Emrod, una piccola azienda neozelandese, sta lavorando a un modello di elettricità wireless: un trasferimento di energia senza fili per uso commerciale, con i finanziamenti da parte di Powerco, uno dei maggiori distributori di elettricità del paese.

La tecnologia di elettricità wireless che ha finora trovato applicazioni specifiche in ambito spaziale e militare,non ha ancora mai prodotto alternative commerciali alle tradizionali infrastrutture energetiche pubbliche. Il tentativo di Emrod è ritenuto importante e prezioso per un possibile utilizzo futuro su larga scala di un modello di trasferimento di energia senza fili. In un progetto separato sta eseguendo una serie di test per indirizzare energia elettrica da un parco fotovoltaico sull’Isola del Nord verso un cliente situato a diversi chilometri di distanza.

L’obiettivo di Emrod è quello di espandere un sistema di trasmissione di energia wireless dove non è possibile sfruttare i sistemi convenzionali di trasmissione e distribuzione via cavo o tramite altri mezzi fisici.

Il sistema brevettato è composto di quattro pezzi. Un alimentatore, due antenne (una che trasmette, l’altra che riceve), e moltissimi relè, cioè lenti speciali che lungo il viaggio potenziano il flusso.

L’antenna trasmittente converte l’elettricità in un cilindro compatto di microonde. Grazie alle lenti speciali, il flusso di microonde viene rifocalizzato durante il tragitto, avanzando con perdite molto lievi. Nelle antenne riceventi sono stati installati dei metamateriali: un amalgama di metalli conduttori e plastiche isolanti che, con gran precisione, trasformano in energia le microonde. Greg Kushnir, fondatore di Emrod, parla di “un’efficacia del 70 per cento”.

Ma tutto questo progetto è sicuro? Emrod per scongiurare il dubbio è intervenuta con un’altra astuzia: circondare il getto di microonde con una cortina di raggi laser di intensità ridotta, quindi innocui: se qualcuno li urta la trasmissione si ferma all’istante e una batteria all’estremità ricevente si mette subito in moto per coprire il blackout!

In passato esperimenti relativi all’elettricità wireless sono stati condotti con successo per applicazioni militari e per l’utilizzo nello Spazio. Un record ancora in vigore è quello stabilito dalla NASA nel 1975, quando 34 kW di potenza elettrica furono forniti a una distanza di 1,55 chilometri tramite microonde a una frequenza di 2,38 GHz.