Tendenze Moda Primavera 2021: i must have femminili della bella stagione

Le 3 macro Tendenze Moda Primavera 2021

I Must Have femminili da indossare nella bella stagione

Le Tendenze Moda Primavera 2021 viste sulle passerelle di Alta Moda

Ciò che distingue le Tendenze Moda Primavera 2021 sono le contraddizioni del tempo che viviamo. Da New York, Londra, Milano e Parigi, ecco come gli stilisti hanno letto la contemporaneità e tracciato la nuova strada della creatività.

Abbiamo selezionato per voi le 3 macro tendenze moda Primavera 2021 viste sulle passerelle di Alta Moda.

Mix&Match

Tutto il fascino del colore, della sperimentazione, della creazione. Abiti che abbinano righe a pois, fiori romantici a motivi astratti, ma anche l’arte del patchwork che non pone limiti nel taglio e nell’assemblaggio, così come nella scelta stessa dei tessuti. Si guarda con curiosità al riciclo come forma di manifestazione del sé: capi e accessori unici e personali come ognuno di noi.

Minimalismo e “ultra-relaxed”

Il minimalismo del 2021 è lontano dalle geometrie rigide e a favore invece di un guardaroba fatto di tailleur rilassati, morbide felpe, vestiti leggerissimi e accessori rubati al mondo utility. Nessuna sovrastruttura o spallina troppo rigida, ma linee fluide e tessuti che scivolano sul corpo,. Le uniche strutture concesse sono le cinture, i revers e i bottoni che delineano la silhouette del corpo in alcuni punti ben precisi, come la scollatura o il girovita.

Ritorno al passato

Guardare al passato significa ripartire dalle proprie radici: ecco che gli stilisti per scrivere nuove storie, riportano dalla loro stessa storia. Modelli e stampe d’archivio fanno capolino sulla passerella P/E 2021, mentre le lavorazioni artigianali tornano ad essere protagoniste. Lo vediamo nei jeans bootcut, nelle fantasie floreali di Dolce & Gabbana, così come nelle borse d’archivio riproposte in nuove nuance e nell’arte del crochet, presente tra capi e accessori.