Oroscopo del Giorno 9 Aprile 2021 Venerdì: BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 9 Aprile 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti decidere di rinchiuderti a casa, riprendere fiato, riunire i tuoi pensieri e ricordare gli eventi degli ultimi giorni. Pianificherai anche il futuro Ariete, visto che ti senti particolarmente ottimista ed energico da perseguire qualunque obiettivo. Ad un certo punto è probabile che lo condividerai con un amico intimo e cercherai il suo sostegno e la sua opinione.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:A volte hai paura di sembrare stupido di fronte alle persone, Leone? La paura di fallire agli occhi degli altri potrebbe trattenerti dal vero progresso. Le energie celesti di oggi ti chiedono di pensarci attentamente. Con tutti i tuoi punti di forza e le tue capacità analitiche, pensa a tutto ciò che potresti ottenere se avessi il coraggio di correre più rischi!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è un buon giorno per prendersi del tempo per i piccoli piaceri sensuali, Sagittario. Forse vorrai concederti un dessert, magari al cioccolato o una cheesecake. Non dimenticare anche i piaceri che la natura può portare. Potresti voler trascorrere del tempo in un parco o vicino a un lago, respirando aria fresca e godendoti la bellezza del paesaggio.

Oroscopo del Giorno 9 Aprile 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Prendersi cura delle faccende domestiche potrebbe portare alla tua attenzione alcune cose che devono essere risolte, Toro. Forse ci sono alcune piccole riparazioni da fare o forse hai bisogno di un nuovo pezzo di attrezzatura o di qualche mobile. Dovresti essere ottimista riguardo al futuro e abbastanza fiducioso da tornare alla tua routine quotidiana senza sentirti deluso.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Di solito ti piace pensare a te stesso come a una persona razionale e logica, Vergine, ma oggi potresti vederti più come un mistico. La tua intuizione è più alta del solito e potresti leggere nel pensiero le parole di qualcuno vicino a te. Potresti anche sentirti particolarmente ispirato a lavorare in modo innovativo. Usa il tuo intuito!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un pò di tempo da solo con una persona speciale è sicuramente nei tuoi piani oggi, Capricorno. Il vortice sociale delle ultime settimane ti ha messo in contatto con tanti vecchi amici e ti ha permesso di conoscerne di nuovi. Adesso è il momento di rilassarvi a casa. Potreste discutere insieme i vostri progetti per il futuro, magari riguardo a possibili cambiamenti nella tua vita. Potresti anche pensare alla tua carriera.

Oroscopo del Giorno 9 Aprile 2021 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un gruppo al quale sei associato ma che trascuri da tempo potrebbe essere nella tua mente oggi. Potresti voler adempiere ai tuoi obblighi. Potresti anche considerare l’idea di completare un progetto a lungo termine che è rimasto in sospeso nell’ultima settimana. Risolvere le questioni in sospeso potrebbe richiedere molto del tuo tempo oggi e tenerti occupato, Gemelli. Non dimenticare però di prenderti un pò di tempo per te. Tu sei la tua prima priorità!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gli inviti o le opportunità di partecipare ad attività di gruppo dovrebbero arrivare tra alcune settimane, Bilancia. Il tuo telefono potrebbe squillare. Le relazioni con gli altri dovrebbero essere calorose, amichevoli e congeniali, quindi qualsiasi tipo di incontro che programmerai o al quale parteciperai oggi dovrebbe andare bene ed essere informativo. La sera, pianifica un incontro romantico con la persona speciale della tua vita.

Da vero segno affettivo quale sei ti spendi per favorire il partner. Marte ti permette di aggiustare una situazione che sapevi preoccupava un po la tua dolce metà. E sarai ricambiato poi con un sentimento profondo e incondizionato.

Sul lavoro, alcune difficoltà di comunicazione con i collaboratori e i colleghi o forse anche impedimenti tecnici, legati ai computer, ti costringono a lavorare d’astuzia ma saprai affrontare a testa alta ogni sorta di imprevisto.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La possibilità di lasciare il tuo quartiere potrebbe esserti venuta in mente prima Acquario, ma gli eventi di oggi potrebbero farti decidere finalmente di farlo. Forse troppi vicini si sono trasferiti, o forse un pò di fortuna ti ha permesso di trasferirti in un appartamento più grande. C’è molto da considerare e decidere prima che accada, ma se questo è quello che vuoi veramente, fallo.

Oroscopo del Giorno 9 Aprile 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il denaro potrebbe arrivare attraverso un contratto di qualche tipo. Questo sarà uno sviluppo positivo. Assicurati però di leggere bene ogni parola nel documento prima di impegnarti in qualsiasi cosa. Questo è un buon momento per chiedere un prestito o compilare documenti relativi a borse di studio, sovvenzioni o altre forme di sostegno finanziario. Il processo sarà meno complicato di quanto immagini, Cancro. Le cose dovrebbero andare bene.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Stai pensando allo sviluppo della tua carriera Scorpione, e non sei soddisfatto della tua situazione attuale. Il progresso è nella tua mente. Forse cerchi una promozione o vuoi un altro lavoro o magari preferisci cambiare completamente carriera. Questo è il momento di rimettere insieme la testa e consolidare i tuoi piani. Il successo è all’orizzonte, ma solo se ci lavori.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti essere piacevolmente sorpreso di renderti conto che sei in una condizione finanziaria migliore di quanto pensavi. Potresti scoprire un talento nascosto per la gestione del denaro che non pensavi di avere. L’ottimismo e l’entusiasmo sono ciò che ti guida oggi, Pesci. Le tue speranze per il futuro sembrano più fondate nella realtà che mai.