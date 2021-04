Piano Riqualifica Porto Riccione: un nuovo volto alla città

Piano Riqualifica Porto Riccione

E’ pronto il Piano Riqualifica Porto Riccione per dare un nuovo volto alla città

E’ pronto il piano riqualifica Porto Riccione per cambiare volta alla città: un progetto che nel suo insieme intende ripensare e rigenerare in profondità l’area portuale e tutto l’asse fluviale del Rio Melo, fino ai confini della città.

Il lavoro progettuale è stato preceduto da una elaborata analisi fatta dal team di progettisti guidati dall’architetto, Massimo Franchini, frutto della visione strategica dell’amministrazione guidata dal sindaco Renata Tosi con delega all’Urbanistica e dall’assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti.

Gli interventi coinvolgono:

Un deviatore del Rio Melo verso Rio Marano, che andrà ad affrontare strutturalmente l’annoso e costoso problema dell’insabbiamento dell’imboccatura del porto. Un intervento che come particolarità avrà un sistema di controllo e non di definitiva chiusura del Rio. Come quello che Leonardo Da Vinci ha elaborato e realizzato per il porto canale di Cesenatico.

E’ prevista la creazione di due lagune: un campo boa con gavitelli per l’attracco di yacht, e un’altra laguna per lo svolgimento di regate. Entrambe esterne al porto di un chilometro e mezzo verso il largo e per un estensione di 2,5 km con un pescaggio di 7-8 metri. Sulla terraferma si prevede la creazione di un “palazzo del mare” dove oggi sorge il Club Nautico, che ospiterà tutte i servizi legati alla nautica oltre alla Capitaneria di Porto.

Nuovi argini pedonalizzati e completati con nuove sistemazioni a verde creeranno un percorso naturalistico a margine dell’asta fluviale. E quindi sul versante più interno verrà creato un porto a secco, precisamente tra il ponte della ferrovia e quello di viale Castrocaro che sarà un nuovo polo urbano per la nautica carrabile con servizi e piccoli negozi dedicati.

“Per la città di Riccione, il piano riqualifica Porto Riccione aprirà nuove possibilità di sviluppo a 360 gradi – ha detto il sindaco Renata Tosi. Un turismo marittimo qualificato si unirà alla riscoperta di una vocazione, quella legata al mare e al balneare, che con forza oggi rivendichiamo come fattore culturale dell’identità della nostra comunità.

Insomma il Porto non può essere solo quel luogo dove si ormeggiano le barche, ma deve essere la porta d’accesso sull’acqua alla città, deve essere integrata con essa tanto da portarle valore aggiunto. Il nostro progetto è pensato per far rifiorire tutta la zona, lungo il margine del fiume, creando la possibilità di una riqualificazione urbana, ecologica, con la creazione di nuove attrazioni per i cittadini e turisti”.