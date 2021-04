Nike ZoomX Invincible Run: la scarpa che facilita la corsa e riduce gli infortuni

La maggior quantità di schiuma nell’intersuola rispetto all’Infinity, è stata studiata per garantire una corsa morbida e restituire più energia e maggiore resa, rendendo così l’Invincible adatta per le corse a lunga distanza.

Per proteggere al meglio l’atleta durante l’allenamento, Nike ha sfruttato alcune tecnologie innovative tra le quali la schiuma ZoomX , che dà il nome alla gamma, progettata con un’intersuola in schiuma reattiva che restituisce più energia sotto i piedi rispetto a qualsiasi altra schiuma Nike.

Nike lancia un’innovativa collezione di scarpe per runner che parte della speciale serie Fearless, progettata per migliorare le prestazioni tutelando le articolazioni e riducendo al minimo il rischio di infortuni .