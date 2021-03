Tendenze Casa Primavera 2021

Sostenibilità, lusso e personalità

Tendenze Casa Primavera 2021: è arrivato il momento di dare spazio a tonalità più accese e allegre

Le tendenze Casa Primavera 2021 puntano sulla ricerca di materiali sostenibili, elementi di lusso e valorizzazione del proprio gusto personale.

Tutelare l’ambiente rimane anche nel 2021 un punto chiave, si useranno arredi naturali dai toni delicati come legno, vetro, pietra, ceramica e metallo; ancora protagoniste piante, decorazioni e stampe raffiguranti flora e fauna che si fondono armoniosamente con le mura delle nostre case. Un continuo richiamo all’esterno che diviene parte integrante dell’interno.

I colori più utilizzati saranno grigio e blu navy, abbinati a rosa cipria, ocra, verde oliva, rosso terra e marrone scuro. Ma ad un anno di distanza dall’inizio del Coronavirus, è giunto il momento di dare spazio a tonalità più accese e allegre, che irradino i nostri ambienti di luminosità e ci rasserenino: useremo arancione, giallo, rosso e azzurro.

Il 2021 vede la casa rivista in chiave moderna non solo come rifugio, ma anche come luogo di lavoro e punto di socializzazione ed intimità. Gli spazi diventano multifunzionali ed ecco nascere l’angolo ufficio.

La zona giorno composta da sala da pranzo, cucina e soggiorno diventa un unico ambiente aperto.

Il lusso entra prepotentemente nelle nostre abitazioni grazie all’inserimento di elementi vintage (provenienti dal periodo art decò in particolar modo) che valorizzano geometrie, linee e simmetrie degli spazi. Saranno dettagli dorati, vetro e specchi dalle cornici ricercate, senza dimenticare legni pregiati, marmi, metalli e velluto.

Ma la personalizzazione degli ambienti in chiave creativa è la vera innovazione primaverile: saranno i nostri gusti e i nostri interessi a fare la differenza. Vivere la casa affinché lo spazio ci rappresenti a 360 gradi farà sì che ogni nostra esigenza sia soddisfatta.