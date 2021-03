Business Jet AS2: l’aereo futuristico dalla velocità supersonica

Volare dall’altra parte del mondo in meno di 4 ore? Sì, con il supersonico Business Jet AS2

Business Jet AS2: una velocità mozzafiato di oltre 1000 miglia all’ora per un missile che rivoluzionerà il modo di viaggiare

Il progetto di Business Jet AS2 verrà realizzato dall’imponente azienda statunitense Aerion Corporation, che si prepara entro il 2026 a lanciare questo missile che dominerà il cielo.

A rendere un’eccellenza Business Jet AS2, oltre che l’ impressionate velocità di 1610 km/h, è la dotazione della tecnologia “Boomless Cruise” ,con un Mach 1.4 che elimina i boom sonori dannosi per la salute e l’ecosistema.

Business Jet AS2 sarà infatti privo dell’assetto postbruciatore e a bassissimo consumo di carburante grazie all’utilizzo di soli combustili al 100% sintetici e all’ala a laminazione naturale che genera un vantaggioso flusso aereodinamico.

Business Jet AS2 si distingue inoltre per l’ampio utilizzo di sostenibilità nella sua creazione, un’innovativa eccellenza nell’ ambito dei velivoli, realizzata per essere meno inquinante possibile.

Sarà il primo aereo improntato sul concetto di “Carbon neutral” ovvero a zero emissioni di Co2, rispettando al massimo l’impatto sull’ecosistema.

La produzione inizierà nell’anno 2023 nell’ Aerion Park, l’aeroporto internazionale di Orlando Melbourne, in Florida, in cui verrà costruito anche il suo nuovo quartier generale e assumerà la fisionomia di un vero e proprio spazioporto che usufruirà solo dell’energia fotovoltaica e impiegherà risorse riciclate.

Il supersonico velivolo sarà innovativo in tutte le sue parti, i migliori professionisti del mondo stanno lavorando per costruirlo, studiando al meglio ogni singolo particolare.

Il Jet AS2 verrà concepito per ospitare dagli 8 ai 12 passeggeri. Il progetto del design interno è extra-lussuoso, si creerà un ambiente elegante e spazioso, provvisto di ogni comfort e materiali ecologici e di altissima qualità.

Un’esperienza di volo unica: si potrà finalmente viaggiare senza rumori assordanti, senza inquinare e in un lasso temporale davvero sorprendente.

Anche voi come me, non vedete l’ora che arrivi il 2026 per poter decollare su questo fantastico super Jet ?