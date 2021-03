Robot Volkswagen: il pieno di ricarica in completa autonomia

In un mondo sempre più “green” Volkswagen presenta il prototipo del Robot Volkswagen per la ricarica delle auto elettriche

Ricaricare la tua auto elettrica non è mai stato così facile e veloce: il futuro del rifornimento con Robot Volkswagen ora è “smart”

La bozza del progetto presentata circa un anno fa diventa ora realtà, nasce il Robot Volkswagen mobile per la ricarica delle auto elettriche progettato da Volkswagen Group Components.

Robot Volkswagen si distingue per l’eccellente capacità di rifornire l‘auto in perfetta autonomia nei luoghi in cui mancano le colonnine di ricarica ed è anche in grado di ricaricare più veicoli nello stesso tempo.

La scarsa presenza di colonnine per la ricarica è sempre stato il principale problema per le auto elettriche, ora grazie a questi robot sarà possibile ampliare le infrastrutture come i parcheggi sotterranei e promuovere maggiormente le auto a zero emissioni.

Per ricaricare basta un semplice “click”, la ricarica si avvia infatti tramite un procedimento online per mezzo dell’apposita applicazione oppure con la tecnologia Car-to-X

Questi graziosi Robot Volskwagen operano in totale autonomia, sono in grado infatti di comunicare con il veicolo senza alcun tipo di operazione umana.

Il Robot Volkswagen è provvisto di sensori, laser scanner, telecamere e altre dotazioni che permettono di muoversi con estrema facilità nella zona in cui opera.

Sarà solo necessario parcheggiare l’auto e il robot si dirigerà verso essa generando dei segnali di comunicazione come: l‘’apertura dello sportellino di rifornimento che si aprirà permettendo il collegamento alla spina e di conseguenza la ricarica della batteria attraverso un potente powebank.

Il robot per la ricarica Volkswagen sprigiona una potenza di ricarica di circa 150 kW ovvero in soli 15 minuti rifornisce fino a 200 km di autonomia.

Questa ingegnosa stazione flessibile di robot per la ricarica verrà lanciata sul mercato nei primi mesi del 2021 non appena terminata della fase di sperimentazione e test.

I robot per la ricarica Volkswagen saranno sicuramente una strepitosa svolta che incentiverà sempre più i consumatori all’acquisto di veicoli ecologici a zero emissioni.