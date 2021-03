Oroscopo del Giorno 24 Febbraio 2021 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 24 Febbraio 2021 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti dover scegliere tra dire la verità e mentire oggi, Ariete. In alcune circostanze, questo potrebbe essere difficile, soprattutto se hai paura di ferire i sentimenti di qualcuno. Tieni presente che una bugia può richiedere più energia della verità. Considera cosa vorresti che l’altra persona facesse al tuo posto. Attieniti alla tua morale ed etica anche se sarà difficile.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se pensi di dover dimostrare di avere qualcosa di prezioso da offrire Leone, consideralo attentamente. Sei di natura una persona amichevole e puoi andare d’accordo con chiunque. Questo potrebbe già essere il tuo punto di forza. Hai qualcosa di fantastico da portare alle persone. Considera di essere te stesso e di non sforzarti di sentirti parte delle cose. Guarda le tue qualità e dimostrerai il tuo valore a te stesso.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:L’energia che senti oggi potrebbe renderti così nervoso che gli altri non sapranno cosa fare con te, Sagittario. Le influenze della giornata possono darti una spinta. Sarebbe saggio pianificare le cose da fare. Datti da fare con le faccende fisiche al lavoro o a casa. Tira fuori le cose e organizza, sposta i mobili, qualunque cosa sia necessaria. È meglio essere produttivi che far impazzire tutti.

Oroscopo del Giorno 24 Febbraio 2021 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Sei noto per essere di buon cuore, Toro, però può anche accadere di essere sfruttati. È importante per te fidarti del tuo istinto per evitare che ciò accada. Se ciò che senti non corrisponde ai tuoi sentimenti, fidati del tuo istinto. Se pensi di essere usato, riflettici bene. Sarebbe un vero peccato se il risentimento soffocasse in modo permanente la tua natura generosa.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Considera l’idea di mettere al lavoro le tue capacità di risoluzione dei problemi oggi, Vergine. Hai un vero talento per indagare sulle situazioni e capire cosa è successo. Se ti capita qualcosa che sembra misterioso, prendi il toro per le corna e vai dritto alla verità. Rimani fedele a te stesso e imparerai tante cose in pochissimo tempo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Avventurarti in qualcosa di nuovo e diverso potrebbe essere ciò di cui hai bisogno, Capricorno. Hai un lato molto solido e pratico della tua personalità, ma è probabile che il bisogno di eccitazione e avventura sia altrettanto forte. Prenditi un pò di tempo libero per divertirti. Fai visita ad un amico o, meglio ancora, vai in un posto nuovo in cui non sei mai stato (limiti permettendo!)

Oroscopo del Giorno 24 Febbraio 2021 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:La tua natura è intensa, Gemelli. Probabilmente senti le cose profondamente e trascorri molto tempo perso nei suoi pensieri. Tuttavia, un’intensità eccessiva può compromettere la tua salute e il tuo benessere. Potrebbe essere il momento di uscire e divertirti. Alzati dal divano e fatti una passeggiata. Trova qualcosa da fare per rompere la monotonia della tua routine.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Bilancia, non farti ingannare dalle persone che non sono sincere con te. Se non conosci bene una persona, fidati del tuo istinto. Tendi a prenderti cura degli altri, quindi può essere facile per te dispiacerti per qualcuno ed essere incline ad aiutarlo. Assicurati che la persona che aiuti lo meriti davvero e ti stia raccontando tutta la verità. Prenderti del tempo per riflettere può farti risparmiare problemi in seguito.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti voler imparare qualcosa oggi, Acquario. Al lavoro e a casa c’è un programma prestabilito di ciò di cui devi occuparti. Nel tuo tempo libero, sei libero di ricercare qualsiasi cosa il tuo cuore desideri. La crescita intellettuale è qualcosa che ti piace, quindi perché non passare del tempo online o in biblioteca per saperne di più sulle tue passioni? Che si tratti di cucina o genealogia, troverai qualcosa di nuovo.

Oroscopo del Giorno 24 Febbraio 2021 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Nutri la tua mente oggi, Cancro. Anche se senza dubbio ti piace essere attivo e sociale, ti annoi anche abbastanza rapidamente. Hai bisogno di costante materiale fresco e interessante per sentirti al meglio. Esplora un argomento interessante o impara un nuovo hobby. Stimola la tua mente e il tuo corpo diventerà più energico. Usa Internet se non puoi scappare.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere facile lasciarsi trasportare oggi, Scorpione. Potresti lasciarti prendere dall’entusiasmo o basare le tue decisioni sulla parola di un altro. Devi usare la testa in una giornata come questa. Ricontrolla tutto e modera le tue attività. Tieni a mente i tuoi limiti. Non c’è niente che non puoi fare! Usa solo cautela e stai tranquillo!

Nettuno e Plutone, in angolo positivo entrambi, ti allietano questa giornata da mattina a sera, insieme con la persona che ti fa battere il cuore. Se sei single non ti mancherà la compagnia, oppure riuscirai in imprese amatorie molto ardue, grazie alla forza della tua seduzione, specie se sei nato nella seconda decade.

Ottime le indicazioni in famiglia e nel settore in genere dei rapporti interpersonali. Soltanto, tieni a bada il tuo pensiero ideologico, politico, sociale e non intavolare preferibilmente discussioni che ti potrebbero trascinare in lunghe diatribe e polemiche. Lo Scorpione è, in linea di massima, segno di battaglie politiche e ideologiche.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti incontrare nuove persone Pesci, fai attenzione. Alcune sembrano interessanti perché sono audaci e pericolose. Forse fanno cose che non ti saresti mai sognato di fare. Questo potrà sembrare interessante, ma potrà causare problemi e ferite se non stai attento. Attieniti ai tuoi soliti standard e alla tua etica. Se il pericolo ti eccita troppo, potrebbe essere il momento di riesaminare la tua vita e cambiare le cose.