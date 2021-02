CYCL-E Around Pirelli: il noleggio di e-bike elettriche per i dipendenti

CYCL-E Around Pirelli

Con CYCL-E Around Pirelli si va a lavorare in bicicletta!

CYCL-E Around Pirelli è un servizio di mobilità che, grazie all’utilizzo di e-bike, consente uno stile di vita più comodo e sostenibile per spostarsi in città e fuori, per piacere e per lavoro. Pirelli lancia per le aziende una flotta di e-bike che saranno a disposizione dei dipendenti per andare al lavoro o per godersi il tempo libero.

Il noleggio di biciclette elettriche consentirà alle aziende di offrire nuove opzioni di trasporto ai propri dipendenti.

Il servizio garantisce a tutti i dipendenti delle aziende: biciclette a pedalata assistita ad uso esclusivo per muoversi all’aria aperta senza fatica; allestimento di un corner dedicato con kit di sanificazione, ricarica e sicurezza; una piattaforma digitale per prenotare e pagare la propria e-bike direttamente online; un servizio clienti e manutenzione periodica; tariffe agevolate per i dipendenti.

Due modelli unici di e-bike di alta gamma: per la città e per l’off-road, pensati per chi vuole adottare uno stile di vita attivo, senza rinunciare al comfort e all’eleganza.

Tra le diverse modalità di noleggio offerte da CYCL-E Around Pirelli per le aziende: home2work, disponibile con ritiro dalle 17 e consegna entro le 10 del giorno successivo; smart e-week, attivo dal lunedì al venerdì e weekend break, la soluzione che consente di usufruire delle bici elettriche Pirelli nel tempo libero, con noleggio dalle 17 del venerdì alle 10 del lunedì mattina, senza limiti orari e di chilometraggio.

Negli utlimi anni la e-bike ha ottenuto il favore del mercato, con un vero e proprio boom della bici sul mercato italiano (almeno +20% sul 2019, con oltre 2 milioni di pezzi venduti secondo le prime stime).