CAVIAR GIAVERI: IL CAVIALE ITALIANO PER ECCELLENZA

Sevruga Imperial Limited Edition è il caviale più piccolo per eccellenza, un uovo dalle dimensioni ridotte carico del finissimo aroma che l’ha reso famoso in tutto il mondo. Con un sapore unico e inconfondibile , piccoli grani dalle note decise, fresche e tipicamente marine, la ricercatezza del Sevruga rende l’esperienza di degustazione unica e indimenticabile. Da degustare in purezza ma gustoso anche se abbinato ad un bel piatto di spaghetti freddi con burrata e scalogno.

Posts you may also like