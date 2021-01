Oroscopo del Giorno 20 Gennaio 2021 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 20 Gennaio 2021 Mercoledì è il segno dell’Acquario è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 20 Gennaio 2021 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un collega potrebbe chiamarti oggi Ariete, ma probabilmente non sarai in grado di capire cosa sta cercando di dirti.La mente del tuo collega è un pò confusa e potrebbe non essere in grado di spiegare molto bene la situazione. Sii paziente. La simpatia e la comprensione sono probabilmente ciò che ci vuole. Sei la persona migliore per lui in questo momento.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti chiederti che cosa dia fastidio ad un amico, Leone.Questa persona può sembrare depressa e preoccupata, ma non incline a condividere le sue preoccupazioni con te. Tutti i segni indicano che si tratta probabilmente di problemi di denaro, che lui o lei vuole mantenere privati. Fai sapere al tuo amico che sei lì se necessario, quindi concentrati sulle tue preoccupazioni. Il tuo amico condividerà tutto con te quando lo riterr giusto.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Un amico o il partner potrebbe non comunicare con te come dovrebbe, Sagittario.Qualcosa sta infastidendo la tua dolce metà e lui o lei non vuole discuterne. Anche se fai domande, è probabile che le risposte siano evasive. Insistere non è la soluzione migliore. Forse è meglio lasciare che l’altra persona risolva da sola tutto. Te lo dirà quando sarà il momento giusto.

Oroscopo del Giorno 20 Gennaio 2021 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le questioni legate al denaro potrebbero richiedere la tua attenzione oggi Toro, e probabilmente non sei nella posizione giusta per pensarci troppo. La tua mente è focalizzata su cose diverse, probabilmente sui tuoi progetti. Tuttavia, se almeno non ci provi, te ne preoccuperai tutto il giorno. Dai il massimo e chiedi aiuto se necessario. Una volta risolto tutto, avrai il resto della giornata per divertirti.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti essere temporaneamente catapultato agli occhi del pubblico quando preferiresti invece stare solo, Vergine.Forse una premonizione che hai avuto si è effettivamente avverata e gli altri vorranno discuterne. Forse ti verrà chiesto di ripetere una storia che hai raccontato già una volta. I tuoi amici probabilmente vorranno che tu li intrattieni. Se non hai voglia di conversare, è meglio evitare gli incontri.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La salute di un amico o di un familiare che vive lontano può essere un pò preoccupante oggi, Capricorno.La mancanza di contatto con questa persona non aiuta le cose. Di solito sei il tipo che telefona in un batter d’occhio, ma oggi sei meno propenso a farlo. Non impazzire. Se c’è qualcun altro a cui puoi chiedere, fallo. Altrimenti, prendi l’iniziativa e chiama.

Oroscopo del Giorno 20 Gennaio 2021 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Gemelli, tendi ad essere un maestro psicologo. Non è necessario conoscere bene le persone per valutarle accuratamente. Ma oggi questa capacità potrebbe mancarti. Non senti molto da coloro che incontri, e quando intuisci i loro pensieri e i loro sentimenti, è probabile che ciò che raccogli non sia molto accurato. Non preoccuparti. La tua mente dovrebbe tornare alla normalità domani.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: I concetti spirituali o metafisici di cui senti parlare oggi possono sembrarti confusi e fastidiosi, Bilancia. Potresti stare da solo per cercare di dar loro un senso, ma questo non è il giorno giusto per farlo. Probabilmente ti confonderai di più. Pensa a questo come il giorno giusto per raccogliere informazioni, non decidere se accettarle o meno. Domani la tua mente sarà più chiara e più razionale.



ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le tue capacità intuitive stanno volando in alto, Acquario. Normalmente sei sensibile, ma oggi potresti cogliere pensieri, sentimenti, bisogni e desideri di estranei che passano per strada. Se rivolgi questa capacità a coloro che ti circondano, probabilmente sarai in grado di usarle per aumentare la tua comprensione verso di loro e quindi avvicinarti. Non lasciarti sfuggire questa opportunità.

Nelle prossime settimane, sarai capace di ribaltare una situazione professionale che si è fatta troppo fastidiosa. Si appianano anche alcune divergenze con la persona amata, che ti troverà più dolce e amorevole.

Il tuo magnetismo è devastante. Se sei single, un incontro potrebbe ribaltare tutto. Smetti di essere timido e fatti avanti!

Oroscopo del Giorno 20 Gennaio 2021 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Di solito tendi ad essere estroverso Cancro, e ami parlare con gli altri. Oggi però potresti sentirti molto più reticente del solito, più incline ad ascoltare che a parlare. Potrebbe non sembrare che ci sia una vera ragione per questo.Ma non ti preoccupare. Considera questa come un’opportunità per ascoltare ciò che gli altri hanno da dire. Sarai te stesso domani.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti essere costantemente impegnato in pensieri profondi e intensi, Scorpione. Probabilmente non c’è una questione specifica per cui sei preoccupato, ma potresti scoprire che una serie di diversi frammenti di informazioni catturano la tua attenzione e ti fanno andare avanti. Non pensare a questo come ad un comportamento folle. Scrivi i tuoi pensieri. Potrebbero rivelarsi utili in seguito.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Alcuni problemi con la casa potrebbero richiedere la tua attenzione, Pesci.Forse l’impianto idraulico o elettrico non funziona con la massima efficienza. Probabilmente non è una buona idea provare a risolvere il problema da solo, ma oggi potresti non essere in grado di contattare un professionista. Dovrai farlo presto. Non dimenticartene!