Oroscopo del Giorno 18 Gennaio 2021 Lunedì è il segno dello Scorpione è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 18 Gennaio 2021 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Alcuni sentimenti profondamente sepolti su tua madre e sulla tua famiglia potrebbero tornare a galla oggi e avranno bisogno di essere liberati.Non aver paura di mostrare il tuo dolore e la tua rabbia. Se sei imbarazzato a farlo con gli altri Ariete, resta a casa e affrontalo da solo. E’ uno sviluppo positivo. Alla fine della giornata potresti sentire come se un grosso peso fosse stato sollevato dalle tue spalle.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Alcuni sogni molto intensi potrebbero riportarti al passato, forse a ricordi della tua infanzia.Annota tutti i sogni che ricordi, Leone. Potrebbero non avere senso per te ora, ma se torni indietro e li analizzi più tardi, probabilmente scoprirai che rivelano molto su di te e su cose di cui non eri a conoscenza. Potrebbero persino ispirare nuovi progetti di qualche tipo. Pensaci attentamente.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potrebbero avvenire dei cambiamenti in casa. Sono positivi Sagittario, anche se potrebbero sembrare un pò travolgenti. Alcuni potrebbero persino essere descritti come sconvolgimenti. Forse qualcuno entra o esce. Potrebbe anche comportare il trasferimento in un nuovo posto, la ristrutturazione o forse l’adozione di un animale. Per lo meno, aspettati alcuni cambiamenti emotivi dentro di te.

Oroscopo del Giorno 18 Gennaio 2021 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le attività di gruppo nel tuo quartiere potrebbero portare a cambiamenti positivi nella tua comunità. Ti divertirai a scambiare idee e informazioni con gli altri Toro, e potresti uscire da queste attività sentendoti euforico. Potrebbe essere una buona idea tornare a casa a piedi. Se lasci ronzare le idee fino all’ora di andare a letto, potresti non riuscire a dormire.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un vecchio amico che non vedi da un pò potrebbe improvvisamente riapparire e potresti vedere questa persona sotto una luce diversa come un potenziale partner d’affari, una fonte di ispirazione o anche una possibilità romantica. Se questa è la tua inclinazione Vergine, non rimuoverla senza prima prenderla in considerazione. È probabile che le relazioni formate oggi portino al successo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Alcune grandi notizie potrebbero cambiare la tua vita per sempre. Potrebbe comportare una nuova relazione di qualche tipo o una nuova opportunità nella tua comunità. Almeno Capricorno, potrebbe comportare cambiamenti nella tua visione e nei tuoi atteggiamenti nei confronti della vita. Potresti passare molto tempo al telefono con amici e conoscenti. Probabilmente vorrai programmare una serata romantica con il tuo partner.

Oroscopo del Giorno 18 Gennaio 2021 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti ritrovarti agli occhi del pubblico. Il riconoscimento per il lavoro ben fatto potrebbe arrivare sulla tua strada. Potrebbe anche comportare un aumento del reddito. Potrebbe trattarsi di un lavoro o semplicemente di un progetto comunitario al quale hai lavorato e che portato a termine con successo. Goditi i tuoi 15 minuti di fama Gemelli, anche se potresti trovarli un pò sconcertanti.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sei una persona orientata al servizio per natura Bilancia, e oggi potrebbe presentarsi l’opportunità di trascorrere del tempo al servizio di chi ha bisogno. Potrebbe essere una capacità professionale o aiutare qualcuno vicino a te che sta avendo problemi di qualche tipo. Questa situazione particolare non durerà a lungo, ma è probabile che cambierà la tua vita in modo positivo. Segui il flusso naturale delle cose.



ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Alcuni cambiamenti riguardanti la tua carriera potrebbero fare la differenza. Potrebbero comportare un aumento in sospeso, una promozione o un’opportunità di lavoro freelance al di fuori del lavoro. Potrebbe implicare anche un nuovo lavoro, forse in un campo creativo. Qualunque lavoro tu faccia è probabile che sembri emotivamente più gratificante di quanto non sia stato finora, Acquario. Questo dovrebbe migliorare notevolmente il tuo umore.

Oroscopo del Giorno 18 Gennaio 2021 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Espandere i tuoi orizzonti è la chiave di oggi, Cancro.Le comunicazioni ricevute da stati lontani potrebbero farti pensare all’idea di viaggiare. L’apprendimento è molto importante per te. Probabilmente sei curioso di conoscere culture, idee e prospettive diverse. Anche se ora potresti non poter fare piani precisi per il viaggio, sarai comunque incline a considerarlo almeno.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se speravi in amore all’improvviso Scorpione, questo è il giorno in cui potrebbe arrivare. Oppure potresti aver sperato in un riconoscimento sul lavoro, nel campo dell’istruzione o da qualcuno che significa molto per te.

Qualunque cosa ti capiti, probabilmente ti commuoverà emotivamente. Non sarai più lo stesso.

In coppia i sentimenti sono solidi ed è a quelli che ti devi appellare dopo ogni baruffa che ti lascia nervoso.

Bene il lavoro per chi è in proprio, pur con tutte le difficoltà del momento, anche in smart working dopo l’iniziale titubanza cominci a sentirti più sereno e padrone della situazione. La tecnologia non è più un mostro sacro per te!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi è probabile che ti sentirai particolarmente romantico e sexy e ansioso di stare insieme al tuo partner. Questo non significa che non sei dell’umore giusto per socializzare in generale. Dovresti sentirti particolarmente creativo e potresti passare gran parte della giornata a pianificare o lavorare su nuovi progetti.