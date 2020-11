Oroscopo del Giorno 19 Novembre 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 19 Novembre 2020 Giovedì è il segno del Leone è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 19 Novembre 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Con la Luna a tuo favore Ariete, è più probabile che tu sia sotto i riflettori, notato e forse molto richiesto almeno nella prima parte della giornata. Sei in uno stato d’animo orientato verso un obiettivo, ma potresti lottare con esigenze e approcci contrastanti. Con Venere in difficoltà oggi, le relazioni possono soffrire di noia o scontrosità. Potrebbe essere meglio distaccarti un pò in modo da poter acquisire una nuova prospettiva.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La Luna continua il suo transito nel tuo settore lavorativo per la prima parte della giornata Leone, e tu sei concentrato sul dare un senso alle cose o risolvere i problemi. I transiti di oggi tendono a richiamare l’attenzione sui contrasti della tua vita. Hai un forte desiderio di stabilirti e concentrarti, ma la tua curiosità è forte e può farti perdere la concentrazione se non la domini consapevolmente. Giorni come questo sono utili per trovare la tua strada.



In primo luogo viene l’amore per te stesso, la vita, la libertà. Se questo c’è fai spazio anche ad altri: amici, familiari o il tuo amato quattro zampe; in coppia è fondamentale il dialogo, l’amore si basa sullo scambio di energia.

In azienda o in smartworking, la tua presenza autorevole è un punto di forza, sei una colonna e ne vai orgoglioso!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La Luna continua il suo transito nel tuo settore delle risorse per la prima parte della giornat Sagittario, e cercherai un ritmo confortevole e un buon equilibrio emotivo. La Luna poi si dirige nel tuo settore delle comunicazioni, accendendo la tua curiosità. Un’attenzione particolare agli affari può fare molto per migliorare il tuo benessere, ma puoi vacillare tra il voler essere coinvolto e il preferire restare connesso con ciò che ti è più familiare. Non è un buon momento per prendere le cose a cuore.

Oroscopo del Giorno 19 Novembre 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: La Luna continua il suo transito nel tuo settore dello spirito e dell’avventura per la prima parte della giornata Toro, ricordandoti che c’è qualcosa in più da godere, imparare o esplorare. Le persone oggi possono essere sulla difensiva oppure le tensioni con restrizioni o regole possono cambiare il tuo umore. Potresti vedere il lato negativo di una situazione e questo ti aiuterà a soppesarne i pro e i contro. Le preoccupazioni per il denaro, le relazioni, il lavoro o le questioni legali possono prendere piede.



VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le attività creative continuano ad avere un’attrazione speciale per te oggi, cara Vergine. L’attenzione emotiva al godimento personale, all’espressione di sé e al piacere continua nella prima parte della giornata, ma in seguito la Luna si dirigerà verso il tuo settore lavorativo. Preferiresti rimboccarti le maniche e metterti al lavoro, ma è meglio non pensarci troppo. Possono verificarsi piccoli malintesi e potresti essere più sensibile del solito!

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:La Luna continua a trascorrere del tempo nel tuo segno per parte della giornata, Capricorno. Oggi sei attratto da qualcosa di diverso. Questa mattina potrebbe essere necessario gestire meglio le aspettative. Se qualcuno per te importante sembra distante o disinteressato, cerca di distaccarti e occuparti dei tuoi affari: è meglio concentrarsi sul proprio lavoro per la propria soddisfazione. Le decisioni non sono facili da prendere, ma lasciare le cose irrisolte può essere peggio!

Oroscopo del Giorno 19 Novembre 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti essere un pò meno paziente per quanto riguarda questioni banali o superficiali. Se gli altri sembrano indifferenti, trova il modo di fare affidamento su te stesso per ora. La cooperazione potrebbe non essere semplice, ma potresti scoprire che puoi gestire bene una questione anche da solo. Aspetta a prendere una decisione: sii riflessivo quanto basta.

BILANCIA ⭐ EXCELLENT:La Luna continua il suo transito nella tua casa e nel settore familiare nella prima parte della giornata Bilancia. La giornata tende ad evidenziare differenze o problemi, richiedendo alcuni aggiustamenti. Puoi essere indeciso mentre combatti con bisogni e approcci contrastanti. Gli altri possono essere eccessivamente critici, potresti avere bisogno di approvazione o attenzione, ma le persone saranno troppo prese dai loro problemi per accorgersene.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le energie della giornata sono buone per rilassarsi Acquario. Potresti sentirti un pò soffocato o limitato dalle circostanze e il tuo desiderio di libertà sarà più forte del solito. Le persone non sono molto disponibili. Considera l’idea di tirarti indietro un pò per valutare i tuoi obiettivi, in particolare quelli relativi alla tua vita sociale e amorosa. Cerca di trascorrere più tempo libero per fare le tue cose, ne trarrai grandi benefici.

Oroscopo del Giorno 19 Novembre 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi trai beneficio dal vedere la tua vita da un’angolazione o da una prospettiva diversa Cancro. La giornata sembra attirare maggiormente l’attenzione sui contrasti nella tua vita, comprese le tue esigenze e l’amore. Cerca invece di avere un’idea reale ed obiettiva su ciò che vuoi e cosa dovresti fare. Potresti scoprire di aver messo troppa energia in qualcosa che serve solo a portarti giù di morale.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Anche se la giornata non è l’ideale per la determinazione Scorpione, potresti raccogliere una buona varietà di informazioni utili. La Luna si muove attraverso il tuo settore delle comunicazioni nella prima parte della giornata, e tu sarai veloce nel rispondere, dopodiché sarai molto più incline a sminuire o prendere le cose con calma, almeno mentalmente. La giornata sembra evidenziare i contrasti e di conseguenza diventerai più consapevole delle tue diverse pulsioni, esigenze e approcci.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Per gran parte della giornata sei di buon umore Pesci, ma sei completamente pronto a tirarti indietro e prenderti un pò di tempo per te stesso mentre la giornata avanza. L’odierno aspetto Sole-Venere può sembrare mettere in evidenza esigenze che sono in contrasto. Una parte di te vuole andare avanti, ma un lato più protettivo e contemplativo sembra dirigersi altrove. È il momento di valutare bene cosa potrebbe ostacolare la gioia, la crescita e il miglioramento.