Oroscopo del Giorno 15 Settembre 2020 Martedì è il segno del Cancro è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 15 Settembre 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Chiedi aiuto se ne hai bisogno, Ariete. La tua natura è servire gli altri, ma per mantenere quell’energia, assicurati di prenderti anche cura anche di te. Nelle questioni legate al lavoro, assicurati di non mordere più di quanto puoi masticare. Delega un pò di compiti agli altri. Lasciati coccolare questa sera con un bagno caldo e un buona cena.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Assicurati di dormire a sufficienza, Leone. Potresti sembrare intontito e la tua testa potrebbe essere un pò annebbiata oggi, ma cerca di non lasciare che questo ti impedisca di portare a termine il tuo lavoro. Molto di ciò che percepisci potrebbe non essere esattamente correlato alla realtà. Potresti avere un forte desiderio di fuggire in un mondo fantastico. Cerca di tenere entrambi i piedi per terra.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti avere una strana paranoia sul fatto che le persone vogliono prenderti in giro oggi Sagittario, ma non lasciare che questa sensazione ti paralizzi. È molto probabile che le tue emozioni abbiano la meglio su di te. La realtà della situazione è molto diversa da come la percepisci. Stai lontano dall’alcool.

Oroscopo del Giorno 15 Settembre 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Mantenere le tue emozioni in equilibrio sarà la chiave per una giornata di successo, Toro. Non lasciarti travolgere da una situazione fantasiosa che potrebbe farti girare la testa. Mantieni il controllo in ogni momento. Questo potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi. Concediti una pausa ed evita l’eccesso di alcool. Sarà difficile mantenere la mente lucida!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potrebbe esserci un’area della tua vita che ora sembra completamente fantasiosa, Vergine. Potresti non essere più sicuro della realtà della situazione. Le energie di oggi metteranno a fuoco questi problemi. Le tue emozioni sono particolarmente accentuate e anche loro sembreranno un pò offuscate. Cerca di rimanere equilibrato e di acquisire una nuova prospettiva sulla situazione.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo mondo fantastico è stuzzicato oggi, Capricorno. La tua immaginazione si sta scatenando. Mantieni una certa quantità di controllo sulle tue emozioni o potrebbero avere la meglio su di te. Potresti ritrovarti in confusione nel pomeriggio. Assicurati che le tue azioni siano il risultato di un uguale equilibrio tra pensiero ed emozione.



Oroscopo del Giorno 15 Settembre 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ EXCELLENT:Gemelli, potresti sentirti come se stessi sbattendo contro un muro specialmente quando si tratta di emozioni. L’intensità della giornata potrebbe farti sentire come se fossi in una pentola a pressione. Cerca di non esasperare le cose a dismisura. Renditi conto che gran parte del dramma è più frutto della tua immaginazione che della realtà. Elimina le nuvole e vai al nocciolo della questione.



BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua vita fantastica è particolarmente attiva oggi Bilancia, quindi goditi questa piccola pausa nel tuo mondo dei sogni. Tornare alla realtà può essere difficile. Tieni sotto controllo le tue emozioni in modo che non abbiano la meglio su di te. Le impressioni che ricevi dal mondo esterno potrebbero non essere accurate oggi. Mantieni la tua intelligenza e cerca di non farti prendere dall’abuso di alcool.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti avere la sensazione di essere in un fuoco emotivo oggi, Acquario. Da un lato, potresti avere un sentimento egoistico “io prima di tutto” che richiede attenzione da parte degli altri. Potresti anche sentire la necessità però di lavorare per servire gli altri e riunire persone che la pensano allo stesso modo. Renditi conto che entrambe queste energie sono valide e meritano la tua attenzione. L’equilibrio è la chiave.



Oroscopo del Giorno 15 Settembre 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Crogiolati al sole di oggi, Cancro. Concentrati sugli aspetti positivi della tua vita e lavora per espandere questa energia. Ci sono molte opportunità in questo momento.

La chiave per trarne vantaggio è stare vicino alle cose che ti danno veramente la massima felicità. I dettagli si risolveranno da soli quasi senza sforzo. Abbi fede che avrai successo!

Marte allo zenit segnala una giornata impegnativa sul fronte del lavoro, addolcito per fortuna dal raggio benefico del Sole amichevole. Hai idee curiose e innovative, arriverai a sera soddisfatto di te stesso e delle tue capacità di interagire con gli altri

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi sei divertente e gioviale Scorpione, e dovresti trovare il tempo per divertirti con gli amici. L’unico avvertimento per la giornata è che le tue emozioni potrebbero essere un pò offuscate. Potresti non avere una visione molto precisa di una situazione. Potresti anche sentire che le persone hanno un’impressione sbagliata su di te. Cerca di non sentirti insicuro. Abbi fiducia in te stesso e prendi l’iniziativa.



PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti godrai una giornata di buon umore e di interazioni amichevoli. L’energia della giornata è a tuo favore, anche se potrebbe non sembrarti. Le tue emozioni potrebbero diventare torbide e potrebbe sembrarti che le persone stiano lavorando contro di te. Sebbene questo possa essere vero in una certa misura, renditi conto che gran parte di questa paranoia deriva più dalla tua insicurezza emotiva che dal complotto degli altri nei tuoi confronti.