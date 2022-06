Estate, la stagione che fa battere il cuore. L’editoriale di Excellent Magazine #distinguersi

Cari amici e lettori,

a nome mio e di tutta la redazione sono lieto di darvi il benvenuto sul nuovo numero di Excellent Magazine #distinguersi dedicato all’Estate.

Tutti amano l’estate… o quasi! Se c’è una stagione che fa battere il cuore è certamente questa, quella che coincide con la fine della scuola per i più giovani e per le tanto desiderate ferie per gli adulti.

Il momento dell’anno in cui ci si concede finalmente un pò di relax, si sta più tempo all’aria aperta, ci si dedica alle proprie passioni e ci si apre a nuovi amori. Non a caso, anche i più grandi scrittori hanno lasciato in eredità frasi sull’estate che ne sottolineano l’unicità nelle nostre vite.

Per inaugurare l’inizio della stagione più attesa dell’anno, vi apriamo le porte del nostro mondo, un mondo fatto solo di belle notizie, di glamour, eccellenza e tante novità.

Ecco allora che il nuovo numero dedica la sua copertina alle tendenze Moda Mare, a tutte le novità glamour da sfoggiare in spiaggia e perché no, anche al tramonto!

SFOGLIA LA RIVISTA QUI:

Per gli appassionati di motori invece, una rassegna sulle ultime novità su due e quattro ruote, oltre all’immancabile navigazione in mare.

Non mancano poi le rubriche dedicate al Gusto e ai Viaggi, con qualche consiglio per tutti coloro che stanno programmando le vacanze e che hanno voglia di rilassarsi e di gustare piatti particolari in alcune delle location più insolite al mondo!

Ora vi lascio allo sfoglio delle pagine sperando che le notizie più belle dal mondo dell’Eccellenza possano farvi sognare e godere di un’estate… indimenticabile!

Prossimamente potrete sfogliare le pagine lisce e patinate della rivista cartacea nelle migliori boutique e bar/caffé e avrete la possibilità di richiederne gratuitamente una copia al vostro edicolante di fiducia nelle città di: Rimini, Riccione, Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, San Giovanni Marignano, Morciano di Romagna, Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Gatteo, San Mauro Pascoli, Bellaria, Gambettola, Cesenatico, Pinarella di Cervia, Cervia, Milano Marittima, San Leo e Repubblica di San Marino.

Buona Lettura,

Massimiliano Pozzi