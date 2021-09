E’ ARRIVATO L’AUTUNNO! L’EDITORIALE DI EXCELLENT MAGAZINE #distinguersi

Infine, un pensiero per tutti i golosi ai quali abbiamo svelato gli ingredienti innovativi da gustare in una tipica giornata autunnale.

Per gli appassionati di motori, le ultime novità su due quattro ruote, oltre all’immancabile navigazione in mare.

Abbiamo dedicato la copertina di questo nuovo numero autunnale all’ architetto Marco Gardini responsabile dello stile Gardini per Arredare che, all’interno della rubrica Arredamento, ci spiegherà in una bella intervista la sua visione di design e architettura e il tratto distintivo della sua azienda e del suo lavoro.

E allora non lasciamoci scoraggiare dalle prime giornate di pioggia e impariamo ad apprezzare l’autunno in tutti i suoi aspetti. Le temperature iniziano ad abbassarsi ma i suoi colori vivaci ci riscalderanno il cuore.

Come recitava Vincent van Gogh: “Finché ci sarà l’autunno, non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo.”