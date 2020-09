Oroscopo del Giorno 8 Settembre 2020 Martedì

Oroscopo del Giorno 8 Settembre 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Forse è da molto tempo che organizzi un viaggio o il ritorno a scuola. Tuttavia Ariete, una lettera o una telefonata piuttosto inquietante potrebbe mettere a repentaglio i tuoi piani e lasciarti in bilico sull’orlo della delusione. Se guardi attentamente la situazione, potresti scoprire che non ti farà tornare indietro così tanto. Puoi prendertene cura senza sacrificare ciò che vuoi.



LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le preoccupazioni per la situazione del partner o di un caro amico che sembra depresso potrebbero tormentarti oggi, ma potresti esitare a contattare questa persona e chiedere cosa c’è che non va perché non vuoi intrometterti. Tuttavia, dovresti farlo. Non tutto è così male come sembra e la tua preoccupazione sarà apprezzata. Stasera, riposati. Hai lavorato troppo duramente.



SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno vicino a te potrebbe non essere del tutto onesto. Questa persona potrebbe evitare di dirti la verità o nasconderti qualcosa per proteggerti. Fidati del tuo istinto, Sagittario. Se qualcuno ti dice qualcosa di importante che non ti suona vero, verificalo prima di crederci. Proteggere qualcuno dalla verità a volte può ritorcersi contro!

Oroscopo del Giorno 8 Settembre 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Notizie apparentemente cattive sulla tua situazione finanziaria potrebbero mettere in crisi la tua natura equilibrata. Esamina attentamente la questione prima di andare nel panico, Toro. Potrebbe essersi verificato un errore del computer o forse qualcuno ti ha confuso con qualcun altro. Adotta tutte le misure necessarie per correggere l’errore. È una seccatura, ma sarai sollevato di sapere che tutto è andato meglio di quanto sembrava.

VERGINE ⭐ EXCELLENT:Un membro della famiglia può essere depresso e non è disposto a parlare di ciò che non va. Il suo umore potrebbe diffondersi a macchia d’olio su tutti gli altri, quindi potrebbe essere una buona idea chiedere cosa c’è che non va. Gli stati d’animo sono contagiosi! Non forzare la questione, Vergine. Sarebbe peggio. Oggi diverse chiamate potrebbero interrompere il tuo lavoro, cosa che potresti trovare molto irritante.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:La stanchezza potrebbe farti sentire un pò svogliato oggi Capricorno, e probabilmente vorrai restare a casa a letto piuttosto che andare da qualche parte. Questo va contro la tua normale inclinazione, quindi potresti essere tentato di stringere i denti e uscire nonostante il tuo malessere. Non cadere in questa trappola.

Oroscopo del Giorno 8 Settembre 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potrebbe sorgere una situazione spiacevole. La tua prima reazione potrebbe essere quella di proteggere coloro che ti sono più vicini. Potresti essere tentato di mentire o almeno di evitare di menzionare la situazione. Non cedere alla tentazione, Gemelli.

Il tuo desiderio di proteggere i tuoi cari è comprensibile, ma potrebbe causare problemi. Non puoi proteggere le persone da tutto!



Niente di fatto per i cuori solitari, state in compagnia dei vostri sogni, bellissimi ma inconsistenti. Per chi ha un compagno… la gelosia vi divora!

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: La disinformazione potrebbe diffondersi nella tua famiglia allargata o nel vicinato e causare inutili turbamenti tra le persone coinvolte. Non accettare alla lettera i pettegolezzi o le voci che senti oggi finché non li controllerai tu stesso, Bilancia. Non è un buon momento per pianificare o fare un viaggio di alcun tipo. Potrebbero verificarsi ritardi o contrattempi.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Può sembrare che il partner o un amico intimo siano usciti di scena e questo potrebbe farti preoccupare, confondere e chiederti se questa persona è interessata o no a continuare una relazione con te. Non lasciare che la tua insicurezza abbia la meglio su di te. La persona in questione ha i suoi problemi da risolvere e alla fine vorrà una spalla forte e comprensiva su cui piangere. Probabilmente sarai tu!



Oroscopo del Giorno 8 Settembre 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT: La tua mente potrebbe andare a mille miglia all’ora oggi. Potresti essere sommerso da nuove idee e informazioni che potrebbero causarti un sovraccarico mentale. Scrivi tutto se puoi. Potrebbe essere consigliabile uscire per fare una passeggiata o un altro esercizio. Questo sovraccarico intellettuale potrebbe produrre un’energia nervosa in eccesso che dovrai smaltire.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potrebbe esserci molta disinformazione riguardo al denaro che potrebbe provenire da un banchiere, un creditore, un consulente per gli investimenti o anche un amico intimo o un parente. Chiunque sia Scorpione, non accettare quello che dice questa persona per al valore nominale. Esamina tu stesso i fatti della situazione prima di prendere qualsiasi decisione su ciò che devi fare.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Gli interessi professionali possono essere messi in crisi da alcuni pettegolezzi. Qualcuno non si preoccuperà troppo degli effetti sulla vita degli altri di eventuali rapporti subdoli. Se senti parlare di cose del genere Pesci, fai il possibile per fermarli prima che ti sfuggano di mano. In questo modo potrai proteggere i tuoi interessi professionali e quelli dei tuoi colleghi.