Oroscopo del Giorno 1 Settembre 2020 Martedì

Oroscopo del Giorno 1 Settembre 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti annoiato e frustrato per la direzione della tua vita, Ariete. Ti senti sepolto sotto le responsabilità, senza tempo per fare ciò che vuoi veramente. Hai altri interessi da perseguire ma non hai tempo per farlo. È frustrante. Potresti voler ripensare alle tue priorità. Se sei creativo sulla gestione del tempo, sarai in grado di trovarne un pò.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei particolarmente in sintonia con l’ambiente e le persone intorno a te oggi, Leone. Questa sensibilità è nuova per te e non sei esattamente sicuro di cosa fare con la miriade di messaggi che ti arrivano. Anche se tutto questo è al di fuori della tua solita esperienza, cerca di accettarlo piuttosto che analizzarlo.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Tu e il tuo compagno potreste riscontrare alcune differenze di opinione. Sembra che ognuno di voi abbia idee precise su alcuni dei valori fondamentali della vita e che non siano completamente sincronizzate. Fai uno sforzo in più per comunicare, Sagittario. Potresti scoprire che i vostri valori non sono poi così lontani come sembravano. Questa frattura tra voi presto si risolverà. Tenete duro.

Oroscopo del Giorno 1 Settembre 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐ EXCELLENT: Sei meno ottimista ed energico del solito, Toro. La tua mente si sente pigra, tutto il tuo corpo lo è. O ti sta venendo l’influenza oppure ti senti molto spossato. Questa sarebbe una buona giornata per prendersi una pausa. I problemi del passato potrebbero tornare a perseguitarti. Forse dovresti affrontarli una volta per tutte.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei attratto dal servizio pubblico, Vergine. Questo desiderio ti spinge a offrire volontariamente i tuoi servizi a qualche gruppo. All’inizio potresti sentirti un pò a disagio, ma le tue naturali capacità di leadership entreranno presto in gioco.

Il gruppo rimarrà a chiedersi come ha fatto fino ad ora senza di te. Il tuo talento risplende ancora una volta. Molto bene!

Potenziale affettivo ed erotico invidiabile. I single sono in brodo di giuggiole grazie a un’amicizia amorosa che sembra prendere piede, ma prima sinceratevi che lui o lei non abbia già il cuore occupato!

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT: Capricorno non è esattamente tutta leggerezza e armonia a casa oggi. C’è tensione nell’aria e si manifesta in sciocche discussioni familiari. Cerca di organizzare attività separate per i fratelli e incoraggia il tuo partner a mangiare fuori con gli amici, se possibile. Questo è un giorno per dare a tutti il proprio spazio. Domani tutti saranno di nuovo felici di stare insieme.

Oroscopo del Giorno 1 Settembre 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti essere scoraggiato dalle questioni legate al denaro, Gemelli. Forse un aumento che speravi non è arrivato. Forse un progetto professionale non ha funzionato come ti aspettavi. Ora è il momento di mettere al lavoro la tua ingegnosità e trovare un modo per guadagnare i soldi di cui hai bisogno. Confida nelle tue possibilità. Ti aspetta una buona opportunità!

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non prendere tutto al valore nominale oggi, Bilancia. Le informazioni che ricevi potrebbero non essere accurate. Qualcuno potrebbe ripetere i pettegolezzi o persino crearli solo per avere qualcosa di cui parlare. Non prendere parte alla discussione. Rinuncia alla socializzazione a favore di attività più importanti per la tua carriera.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Questa potrebbe essere una giornata particolarmente stressante, Acquario. Il tuo carico di lavoro è più pesante che mai, grazie alla maggiore responsabilità che ti sei assunto. La giornata sembra infinita, ma non ci sono abbastanza ore per portare a termine tutto ciò che è necessario fare. Fai attenzione a non scaricare la tua ansia sugli altri. Se sei gentile con loro, potrebbero persino aiutarti a finire il tuo lavoro!



Oroscopo del Giorno 1 Settembre 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se il lavoro inizia a sembrare più un peso che una gioia, potrebbe essere il momento di ripensarci, Cancro. La tua personalità è tale che hai bisogno di molto spazio per crescere. Se ti senti soffocato, vuol dire che è ora di trovare una nuova sfida professionale. Sei fortunato che le tue abilità ti offrano molte opportunità. Scegli con attenzione!

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti sentirti un pò nervoso oggi, Scorpione. La tua autostima è instabile e potresti sentirti bisognoso di nuove sfide. I compiti noiosi che hai di fronte non ispirano la tua immaginazione e la tua creatività. Fai quello che puoi per superare questa giornata difficile. Sii molto gentile con te stesso concedendoti un buon pranzo o ascoltando musica classica.



PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua autostima potrebbe essere un pò bassa e potresti dubitare delle tue capacità in questo momento, Pesci. Non deprimerti e non scoraggiarti. Le tue abilità sono eccellenti. Cerca di esaminare la tua situazione in modo obiettivo e di individuare il motivo per cui non stai progredendo nella tua carriera così rapidamente come speravi. Potresti essere preoccupato per i soldi, ma sappi che alla fine andrà tutto bene.