Oroscopo del Giorno 28 Agosto 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 28 Agosto 2020 Venerdì è il segno dei Gemelli è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 28 Agosto 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Ariete è probabile che nuove persone entrino nella tua vita. In effetti, qualcuno potrebbe tentare di proporti anche un invito fuori a cena o direttamente a casa tua. Tutto quello che puoi aspettarti oggi è l’imprevedibile. Tieni a portata di mano del cibo extra e guarda cosa succede.



LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il tatto non è necessariamente il tuo punto forte, Leone. Nessuno direbbe che tu sia eccessivamente sensibile alle emozioni degli altri, ma oggi gira in un altro modo. Questo “nuovo e migliorato” modo si sintonizza sui pensieri e sui sentimenti degli altri e risponde in modo premuroso. Potresti essere sorpreso di quanto possa essere efficace questo tocco più delicato.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi ti senti in cima al mondo. Puoi fare qualsiasi cosa, Sagittario. Questo sarebbe un momento propizio per iniziare un nuovo progetto o un’impresa creativa. Non puoi fare a meno di avere successo, ma fai attenzione a non intralciarti. A volte puoi essere il tuo peggior nemico. Credi in te stesso e muoviti con sicurezza nella direzione dei tuoi sogni per realizzarli.

Oroscopo del Giorno 28 Agosto 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tieni la mente aperta a qualsiasi possibilità oggi, Toro. È probabile che incontrerai qualcuno che ti darà informazioni preziose. Potresti non rendertene conto subito di quanto sia importante questa informazione, ma potrebbe avere un impatto drammatico sulla tua vita. Preparati a tutto. Questa sarà probabilmente una giornata molto interessante.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Anche se probabilmente non salirai su un aereo oggi Vergine, ti piacerebbe molto farlo in futuro. La tua voglia di viaggiare è tornata e sei diretto ancora una volta verso il blu selvaggio, molto probabilmente un posto esotico. Goditi il tempo lontano, ma torna indietro. Sembra che a volte il tuo spirito di avventura smorzi il tuo godimento della vita quotidiana più banale ma più reale.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amicizia potrebbe trasformarsi in romanticismo se non stai attento, Capricorno. Una relazione platonica potrebbe diventare appassionata e nessuno ne sarebbe più sorpreso di te. Pensa attentamente a come vorresti che andasse a finire. Anche se non può tornare tutto com’era, puoi impedirgli di progredire ulteriormente se ti senti a disagio. Prendi questa decisione con cautela.

Oroscopo del Giorno 28 Agosto 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua nave potrebbe salpare oggi, Gemelli. Accadrà in modo imprevisto e potrebbe essere necessario del tempo per adattarti a questo cambiamento. Questo è un giorno di grandi cambiamenti perché potresti anche decidere di usare i tuoi soldi per cambiare completamente il tuo modo di vivere. Potresti pensare a trasferirti in un altro paese o decidere di cambiare professione. Fidati del tuo istinto, Gemelli.



La tua insolita possessività diverte il partner, che la prende come una riprova dell’attaccamento nei suoi confronti. Ma non è proprio così, ne sei sicuramente attratto e gli vuoi anche bene, ma il tuo cuore farfallone si lascia sedurre da vari input e sguardi invitanti!

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il cambiamento positivo avviene raramente senza sforzo. Tienilo a mente. Potresti sentirti come se fossi nel mezzo di un vortice e venissi risucchiato sempre più in profondità, incerto su dove andrai a finire. Abbi fiducia che tutti i tuoi sforzi alla fine saranno ricompensati.



ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi ti svegli sentendoti rinvigorito, Acquario. Ti senti come se potessi realizzare qualsiasi cosa. E molto probabilmente, oggi puoi farlo. Qualunque cosa su cui poni la tua mente e la tua attenzione funziona magnificamente. Fai attenzione però a non gongolare troppo. Solo perché ti senti invincibile non significa che tu lo sia davvero.



Oroscopo del Giorno 28 Agosto 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Probabilmente sei consapevole delle tue capacità di scrittura, Cancro, ma potresti non renderti conto della portata del tuo talento. Varrebbe la pena dedicarci più tempo. Non puoi migliorare molto se il tempo di scrittura è interrotto da altri obblighi. Prenditi del tempo per produrre qualcosa. Perché non provarci, anche solo per una settimana, per vedere cosa puoi fare?



SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Hai capacità di leadership naturali e oggi sarebbe il giorno ideale per utilizzare questo talento. In passato potresti aver esitato a fare un passo avanti e ad attuare le tue idee. Ma i recenti successi ti hanno dato la fiducia necessaria per perseguire i tuoi obiettivi. Probabilmente scoprirai che i superiori supportano i tuoi sforzi. Sfrutta al massimo le circostanze favorevoli di oggi, Scorpione.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le persone spesso ti vedono timido e riservato Pesci, ma ovviamente tu sai che sei davvero molto amichevole una volta che ti rilassi. Oggi trovi insolitamente facile interagire con gli altri. In effetti, ti senti molto socievole mentre chiacchieri e scherzi tutti. Questo nuovo io socievole fa miracoli per la tua immagine. Hai bisogno di rilassarti un pò…