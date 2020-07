Oroscopo del Giorno 17 Luglio 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 17 Luglio 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potrebbe essere un pò difficile Ariete, perché non è probabile che tu sia produttivo come al solito. Non avrai molto da dire e ti sentirai assonnato e un pò scontroso. In altre parole, è il giorno perfetto per tornare a letto con quel romanzo che ti piace tanto. Fai un pisolino, ce ne sarà di tempo per recuperare il lavoro!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ci sono giorni in cui ti senti meraviglioso senza essere in grado di attribuire la sensazione a qualsiasi evento reale. Naturalmente, la tua mente razionale cercherà una ragione per la felicità. Non provare nemmeno a capire Leone, divertiti e basta! Non tutto può sempre essere spiegato razionalmente. L’importante è seguire il flusso degli eventi…



SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT: Questo tipo di giornata strana non si verifica spesso, Sagittario. Non sembri più sapere cosa vuoi. Lavoro o tempo libero? È difficile comunicare perché ritieni che sia inutile cercare di spiegare il tuo punto di vista, soprattutto quando non sai di cosa si tratta. La cosa migliore da fare è staccare la spina dalle normali attività e fare una passeggiata. Questa confusione passerà.



Oroscopo del Giorno 17 Luglio 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Di certo sei di cattivo umore oggi, Toro. È vero, le cose sono andate senza intoppi negli ultimi giorni, ma fai attenzione a non illuderti. “L’orgoglio viene prima di una caduta”, come dice l’espressione. Dovresti stare attento al modo in cui tratti il tuo partner ora.. Sei troppo freddo nei suoi confronti e ti stai allontanando troppo dalla realtà…



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Questa giornata dovrebbe essere eccellente. Hai cercato un significato dietro gli eventi recenti. Senza dubbio ci sono stati molti cambiamenti sia sul lavoro che a casa. Oggi Vergine probabilmente farai tesoro di tutte queste esperienze e sarai grato per la vita elettrizzante che conduci adesso! A volte sentirsi riconoscenti è l’unico obiettivo!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: I paesi all’estero rappresentano opportunità reali per te, Capricorno? Questa è una domanda a cui dovrai presto rispondere. L’erba potrebbe essere più verde dall’altra parte del mondo, ma hai considerato la possibilità che non lo sia? È importante risolvere questo indovinello, perché presto dovrai prendere alcune decisioni chiave che dipendono dalla risposta.



Oroscopo del Giorno 17 Luglio 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sarà come se tu fossi in un nuovo mondo pieno di speranza oggi, Gemelli. Le persone che incontrerai saranno cordiali e premurose e il futuro sembrerà un luogo luminoso e attraente in cui vivere.

In altre parole, ti senti come se stessi vivendo in un sogno, ma purtroppo la sveglia è destinata a suonare presto!



Il lavoro aziendale è sereno e le vostre antenne alimentano la creatività di una palette di input dai mille colori. Tutto vi ispira e vi fa vibrare, la natura, i paesaggi, i volti della gente.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente sarai perfettamente in sintonia con il giorno a venire, Bilancia. Certo, ci sono giorni in cui si è tentati di fuggire dalla realtà del momento e dalle sue difficoltà. In momenti come oggi, sei così compassionevole da trovare facile ascoltare gli altri e la vita è davvero gratificante. Le persone probabilmente ti ringrazieranno.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi non sarà come la maggior parte degli altri giorni, Acquario. Guardati intorno e vedrai che le persone hanno la testa tra le nuvole, sono depresse o sembrano cercare di mantenere un buon fronte. Questa è una situazione difficile per essere sicuri. Ma sappi che passerà in fretta.

Oroscopo del Giorno 17 Luglio 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Visto che di recente la tua tendenza è stata quella di rimuginare su tutto Cancro, un giorno come questo non può essere altro che benefico. È stato difficile per te trovare soddisfazione materiale negli ultimi tempi, ma oggi avrai una vista nel mondo dell’intangibile e dell’irreale.



SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT: Non cercare nemmeno di capire cosa sta succedendo oggi Scorpione, perché non sarai in grado di capirlo. Le correnti collettive di preoccupazione stanno imponendo alla tua vita e sei impotente a fermarle. Qualche ricerca dell’anima può aiutare. È vero, al momento ti senti come se fossi solo un granello di sabbia nell’universo, ma è davvero così male?

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se ti venisse offerta l’opportunità di fare un viaggio intorno al mondo, dove vedresti meravigliosi palazzi e vivresti una storia d’amore senza tempo, la accetteresti? La libertà ti tenterebbe, senza dubbio, ma ti renderebbe felice, Pesci? Hai considerato la possibilità di poter creare un ambiente a casa che ti dia lo stesso senso di libertà?