Oroscopo del Giorno 13 Luglio 2020 Lunedì

Oroscopo del Giorno 13 Luglio 2020 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Anche se non volete ammetterlo, vi state innamorando: nel vostro sguardo trapela quella nota romantica che siete i primi a non ammettere, tuttavia c’è… e chi è sulla stessa lunghezza d’onda, preso da voi come voi lo siete da lui o lei, se ne avvede e ne gioisce!

Niente lavoro oggi, è lo svago la vostra attività principale, e soprattutto la comunicazione, la vita sociale, il flirt, la cultura…

Sani, belli e frizzanti a patto di non mangiare troppo, la grigliata con gli amici o il pranzetto domenicale di ieri è stato una vera mazzata per il vostro stomaco…

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Amore e amicizie vicine e lontane, magari nessuno ancora concretizzato ma è proprio questa la fase migliore, l’attesa… se invece la coppia c’è e per ragioni di famiglia o di lavoro siete rimasti separati qualche giorno, rivedersi oggi sarà magnifico! Oggi lavoro di giorno, allegria e buona compagnia la sera. Un filo di stanchezza pensando al peso di una settimana piena di impegni…

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un flirt sta diventando una cosa seria, ma a differenza di prima, stavolta non ve la date a gambe… siete convinti della persona che avete davanti e la volete per sempre accanto nella vita, compagnai di viaggio e d’avventura. Che noia sbrigare le faccende domestiche anche una giornata di lavoro, ma se avete invitato gli amici per una grigliata, ora vi tocca!

Oroscopo del Giorno 13 Luglio 2020 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se avvertite un vuoto interiore è un problema personale, che nulla ha a che fare con la vostra realtà affettiva. Il partner vi vuole bene, gli amici vi adorano e la famiglia vi sta sempre vicino. A parte l’umore ballerino nessun problema, anche la pausa pranzo in azienda va giù che è un piacere, senza crearvi disturbo alcuno. Ricaricate le batterie: vi aspetta un’altra settimana impegnativa!

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Chiacchierata spassionata con una persona amica, che vi conosce come le proprie tasche e perciò vi legge nell’anima, al di là di quanto possiate o vogliate raccontare. Impossibile mentire, il vostro sguardo è trasparente e la verità vi si legge anche vostro malgrado. Se la vostra attività riguarda il turismo, il commercio, la ristorazione, ben vengano i clienti, che salutate affettuosamente, quasi fossero vecchi amici!

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT: Terzo grado da parte del partner, oltretutto immeritato: non avete mai detto bugie e non inizierete a farlo proprio oggi, semplicemente il vostro guardino segreto, il vostro mondo interiore è privato e tale volete che resti, non avete scheletri nell’armadio da nascondere! Che sgobbata oggi dover ripulire la casa da cima a fondo dopo una giornata di lavoro… un bel daffare anche con la spesa e la cucina!

Oroscopo del Giorno 13 Luglio 2020 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se ancora amore non è, lo diverrà molto presto, attrattiva, empatia, corteggiamento sono i prodromi di una bella storia, lo presagite, perciò il vostro sorriso è pieno di contentezza. Sul lavoro creatività emergente, smaniosa di mettersi in opera e mostrare al mondo che cosa sa fare. Se avete un’attività in proprio, cominciate a vendere le vostre creazioni, esponendole ai mercatini o proponendole online…

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: Se con il partner vi beccate, tocca all’amico di famiglia col suo parere spassionato, sopra le parti, aiutarvi a fare pace. Non sarà difficile, finché si tratta di baruffe estemporanee che lasciano il tempo che trovano… più complessa la situazione se di mezzo ci si mettono le rispettive famiglie! Chi è alle dipendenze, oggi si dovrà assumere il turno del collega, colpito dalla sua accorata richiesta…

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Che dolcezza con il partner e che passione, quante cose da raccontarvi anche dopo anni che siete insieme… proprio una coppia ben assortita! Se poi avete figli, oggi la serenità è al completo! Volontariato: un tasto a cui siete sensibilissimi o lo siete diventati dopo la pandemia, che vi ha sconvolti molto più di quanto non avreste immaginato. Ecco perché se avete tempo libero, ora la dedicate a chi ha bisogno.

Oroscopo del Giorno 13 Luglio 2020 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sentimento nascosto oppure negato, non vi va di parlare di storie di cuore, il vostro romanticismo e l’amore per l’umanità travalica quello per una sola persona: amate la gente, il mondo, il cielo, il mare, l’universo intero… e di questa consapevolezza vi riempite l’anima. Oggi decidete di scambiare il turno con un collega, prendendovi un giorno di piena libertà: il mare vi aspetta!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Pappa e ciccia con il partner, condividete sogni romantici e bei progetti per il futuro, magari anche una cicogna… superata una fase no, oscurata da gelosie e sospetti, finalmente realizzate l’intesa delle favole. Se un’opportunità lavorativa c’è, ne siete particolarmente contenti. La salute è ottima e quando lo spirito è sereno, anche il fisico viene dietro…

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Famiglia serena e complice, bello vedere i vostri cari tutti riuniti attorno al tavolo, dove voi insieme al cibo elargite energia e amore. Romanticismo a gogò, anche l’aria profuma d’amore, lo stesso che voi provate per il partner e per i vostri figli. Se un pupo non c’è ancora potrebbe rientrare nei progetti dell’estate! La vostra serenità è un’aura magica che avvolge tutti coloro che amate!